VIDEO Ce a făcut Tom Jones în scaunul de jurat la „The Voice“. Recitalul cu care şi-a tulburat colegii şi a uimit asistenţa

Unul dintre concurenţii care au întors scaunele juraţilor la emisiunea "The Voice", versiunea din Marea Britanie, s-a dovedit a fi fiul lui Lonnie Donegan, unul dintre colaboratorii lui Tom Jones în anii tinereţii.

Tom Jones i-a spus apoi tânărului că tatăl lui i-a scris o melodie intitulată "I'll never gonna fall in love again" şi i-a propus concurentului s-o cânte împreună chiar atunci.

Cei doi au cântat apoi piesa în duet, oferind astfel un moment tulburător şi extrem de emoţionant. În culise se afla şi soţia lui Lonnie Donegan, un artist foarte popular în Marea Britanie în anii '60-'70. Donegan, supranumit la vremea respectivă "Regele Skiffle-ului", a murit în 2002, la vârsta de 71 de ani.