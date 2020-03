Vama a lansat o piesă necenzurată. Chirilă: „Am vrut să fie brutal de onestă“ VIDEO

Tudor Chirilă a lansat, alături de trupa VAMA, o nouă baladă de dragoste, intitulată „Prăbuşire“. Artistul a explicat pe blogul personal care este mesajul piesei, ale cărei versuri sunt compuse de el.

„Cel mai nasol e când trebuie să explici un cântec. Sau versurile lui. Prefer să n-o fac, dar pentru că ştiu că va fi un pic de controversă legat de partea explicită a refrenului zic doar atât: nu plecaţi după fentă“, a scris Tudor.

El a continuat: „Am vrut un cântec brutal de onest. Am sacrificat posibilitatea de a fi o baladă pe gustul tuturor> cum se face azi. Azi muzica nu deranjează, pentru că oamenii trebuie să fie atenţi la volan. Nu ne-am propus să deranjăm pe nimeni, ci să spunem o poveste dureroasă. Da, există şi durere în viaţă, nu doar Instagram“.

Chirilă a explicat şi care este mesajul noii piese: „Orice poveste are un substrat. Noi, oamenii, avem acest dar de a putea să ascundem chestii (sentimente, stări, idei) pe sub cuvinte. De multe ori cuvintele sunt soldaţii din prima linie a imperiului nostru de idei. Câteodată suntem vizitaţi de curaj şi, dacă cineva se uită la armata noastră uriaşă, nemişcată, aliniată pe un câmp fără sfârşit, poate observa cum din ultimele rânduri se produce o mişcare imperceptibilă. Un soldat rupe rândurile şi îşi face loc cu greu, spre uimirea şi indignarea celorlalţi, până în faţă. Vine şi se aşează în faţa armatei cuvintelor şi spune: eu sunt, eu am fost, despre mine e vorba în tot războiul ăsta“.

Videoclipul piesei „Prăbuşire“ a fost regizat de Octav Gheorghe, aflat la a doua colaborare cu Vama, după clipul piesei „Pe de rost“ din 2019. Protagonistul videoclipului este actorul şi solistul Vama, Tudor Chirilă.

VAMA este formată din: Tudor Chirilă, Eugen Caminschi, Lucian Cioargă, Gelu Ionescu, Dan Opriş.

Versurile piesei:

Şi uşa e-nchisă, iar eu sunt beat criţă

Mă clatin şi urlu pe hol

Complet descompusă, tu plângi după uşă,

Privirea fixată în gol.





O dată vreau să te mai f*t,

Atât mai e ca la-nceput

Suntem bolnavi şi n-o să ne mai facem bine,

Dar nu pot acum…s-o iau pe alt drum

Mai mint înc-o dată, că-mi dau viaţa toată,

Dar ştim amândoi că nu e

Vreo şansă să meargă, ceva ce-o să dreagă

O ciorbă stricată de mult

Mai lasă-mă să te mai f*t

Să fiu în tine laş şi mut

Suntem bolnavi şi n-o să ne mai facem bine

Dar nu pot acum… s-o iau pe alt drum

Mi-a zis o dată un străin că-s norocos

Dacă iubesc măcar o dată-n viaţă în

loc să rătăcesc prin zeci de paturi fără rost…

Paralizat că poate nu-s decât o carne fără sens,

Un suflet neînceput, mă rog de tine să deschizi, ajută-mă

Să uit

Deschide, odată!

O ultimă dată!

Mai lasă-mă-n tine,

Să plâng când ne vine,

Să urlu că nu vom mai fi

Cu mintea-n durere

Cu carnea-n plăcere

Leproşi alinaţi de-un orgasm

O dată doar să te mai f*t

Să fiu în tine laş şi mut

Sindromul victimă-călău

Aş vrea să ştiu cine sunt eu…