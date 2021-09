Un concert uriaş s-a desfăşurat simultan în mai multe oraşe ale lumii. La Paris a urcat pe scenă Ursula von der Leyen VIDEO

Elton John a fost unul dintre artiştii care au încântat publicul parizian şi după înterpretarea piesei „Tiny Dancer” a vorbit şi despre vaccin.

„Mi-am petrecut cea mai mare parte a vieţii luptând împotriva pandemiei de SIDA şi am făcut progrese mari din două motive – unul, am urmat întotdeauna ştiinţa, doi, am pus braţele în jurul tuturor pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Aceleaşi lecţii se aplică în egală măsură pandemiei de COVID-19. În timp ce majoritatea celor de astăzi au fost vaccinaţi împotriva virusului, doar 4% din populaţia în Africii este imunizată. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă", a spus el, conform Global Citizen.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a fost şi ea la spectacol şi a urcat pe scena de la Paris pentru a anunţa angajamentul Comisiei Europene de a dona 500 de milioane de doze de vaccin ţărilor cu venituri mici.

Aceasta s-a anjata să aloce şi 140 de milioane de euro pentru a ajuta la încetarea crizei globale a foametei şi 25 de milioane de euro pentru educaţia din ţările sub-dezvoltate.

La New York au urcat pe scenă prinţul Harry şi soţia sa Meghan. Aceştia s-au întâlnit şi cu secretarul general adjunct al ONU, cu care au discutat despre activitatea fundaţiei lor umanitare.

Concertul şi-a propus să adune fonduri şi să mobilizeze cetăţenii pentru limitarea încălzirii globale, combaterea sărăciei şi mai ales distribuirea echitabilă a vaccinurilor anti-Covid.