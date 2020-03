SoundArt Festival 2020: Lansare de carte „Şapte din şapte“, târg de viniluri, expoziţie de artă grafică

De asemenea, pe 6 martie 2020, la Encore Club va avea loc o petrecere warm-up a festivalului, unde se pot castiga doua invitatii

Biletele si abonamentele pentru SoundArt Festival 2020 pot fi achizitionate la oferta de presale pe iabilet.ro.

Bilete SoundArt Festival 2020 ziua I – 40 RON – The Dead Creed, ARAC Ensemble

Bilete SoundArt Festival 2020 ziua II – 90 RON – Contraband X, Saver, Eyes To Argus, Belzebong, Green Carnation

Bilete SoundArt Festival 2020 ziua III – 90 RON – Beauty and the Rat, A Broken Design, Allochiria, Roadkill Soda, Truckfighters

Incepand cu prima zi a festivalului abonamentele si bilete vor putea fi achizitionate si din Quantic Club la urmatoarele preturi: Abonament - 200 RON, bilet ziua I – 50 RON, bilet ziua II -120 RON, bilet ziua III – 120 RON.

Mihnea Cristian Badea, nume legat de Soundart Festival, OST Mountain Fest sau Cavalleria Events, debuteaza la 48 de ani in poezie. „Şapte din şapte" reprezinta si un act scriptic si grafic cu semnificatie: nu mai e vremea autocunoasterii, revolta s-a distilat fin, nu mai e timp pentru descoperire, ci pentru ironia bine tintita. Tusele personale fac totul sa para mici scrijelituri pe peretii varuiti deja. Ca o pecete, grafica adauga scrisului greutate.

Volumul este lansat de editura Casa de Pariuri Literare in prima zi a evenimentului.

Totodata, SoundArt Vinyl Fair ofera pasionatilor peste 1.000 de titluri din toate subgenurile rock si metal, dar si alte genuri muzicale importante in cadrul festivalului, in fiecare seara, intre 12 si 15 martie.

Concursul „Sound On Paper“ este organizat de OST CULTURAL EVENTS in parteneriat cu CAVALLERIA EVENTS si face parte din proiectul SOUNDART FESTIVAL care isi propune sa dezvolte reflectia personala a artistilor asupra legaturii dintre sunet si imagine.

Obiectivul este ca participantii sa creeze un poster care sa ilustreze o idee si sa transmita un mesaj clar in legatura cu urmatoarele teme si nu numai: Materializarea sunetului in imagine; Reprezentarea plastica a sunetelor complexe; Muzica in arta plastica.

Nu in ultimul rand, publicul va avea la dispozitie un standuri cu merch-ul festivalului, dar si al trupelor.

Abonamentele pot fi achizitionate la oferta de presale la pretul de 170 RON si ofera accesul in cadrul festivalului pentru cele trei zile, 13 – 15 martie 2020.

TRUPE CONFIRMATE:

Green Carnation - avantgarde/progressive metal, Norvegia - https://youtu.be/q12nCm3pLXk

Truckfighters – stoner, Suedia - https://youtu.be/H6IwRVLPtG8

Allochiria – sludge/post-metal, Grecia - https://youtu.be/rPF9Bjr8jms

Belzebong – stoner/doom metal, Polonia - https://youtu.be/0hkBqxhT3BE

Roadkill Soda - stoner/desert rock, Romania - https://youtu.be/ut4PN8c1rNk

ARAC Ensemble – neo-dark folk, Romania - https://youtu.be/1femOwTihjA

The Dead Creed – acoustic death-doom, Grecia - https://youtu.be/yYdC7lf1c94

Eyes To Argus – experimental post-rock, Malta - https://youtu.be/DQ99ED1dR1o

Saver – sludge/post metal, Norvegia - https://youtu.be/OhPHB_IZJfY

A Broken Design - hard rock/stoner rock, Malta - https://youtu.be/KgV3jLSIHiU

Contraband X - groove/progressive metal, Romania - https://youtu.be/uItPFT_jZSI

Beauty and the Rat – post-grunge/stoner metal, Romania - https://youtu.be/aMyBco-IM5o

Facebook event page - https://www.facebook.com/events/1332530573564702/

Din dorinta de a crea o noua fuziune dintre mai multe expresii artistice, SoundArt pune un puternic accent pe conceptul artistic prezent in numele sau prin asocierea unor anumite genuri muzicale cu activitati artistice precum desenul, pictura, fotografia sau craftingul.