„Urmeaza cateva lansari neasteptate, pregatesc un album nebun, urban, cu sound actual, dance, de strada. Nu este ceva nou pentru muzica si istoria mea, insa este cumva surprinzator in acest moment al vietii mele si este o completare de atitudine, revolta si libertate a zonei romantice in care am asezat muzica mea in ultima perioada.”, anunta Smiley despre noul sau proiect muzical.

„Lasa inima sa zbiere” vorbeste pe doua voci complementare despre tacerea necesara intr-o relatie pentru a lasa iubirea sa vorbeasca pe limba ei.

Colaborarea muzicala dintre Smiley si Killa Fonic a pornit de la compatibilitatea lor artistica, in ciuda antitezei in care ii plaseaza o parte din public, si de la aprecierea pe care fondatorul si producatorul HaHaHa Production o are pentru acesta: „Killa mi se pare o voce puternica a generatiei lui, a noului curent hip-hop din Romania si pariam ca va ajunge sa aiba ceva de spus acum multa vreme, cand l-am auzit prima data pe primul album al lui Doc. Mi se pare talentat, creativ, curajos si incapatanat sa faca lucrurile dupa cum simte, chiar daca le impinge la extrem. Desi aratam si suntem perceputi diferit, chiar avem multe in comun si ne preocupa mereu sa gasim what’s next, what’s new.”, povesteste Smiley despre intersectia artistica neasteptata, dar justificata din „Lasa inima sa zbiere”.

„Toti stiu ca Smiley este extrem de strict in a-şi selecta artiştii cu care colaborează. Dacă nu ma înşel ne poţi număra pe 5 degete şi îmi rezerv locul degetului mijlociu pentru ca ma simt şmecher ca am făcut aşa piesa cu Smiley. Iar chimia dintre noi e puternica; suntem foarte periculoşi împreuna.”, adauga Killa Fonic despre intalnirea creativa cu Smiley pentru „Lasa inima sa zbiere”.