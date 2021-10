Paula Seling a lansat prima piesă în limba rusă: „Este o poveste de iubire obsedantă dar imposibilă, o iubire mistuitoare“

„Piesa Postoy prezintă o poveste de iubire obsedantă dar imposibilă, o iubire mistuitoare. Radmila Popovici a scris, cu atâta dăruire, varianta în limba rusă reuşind să păstreze frematarea şi nehotărârea din varianta originală pe care am scris-o în limba Engleza. Ea se daruieste lui şi, chiar dacă renunţarea la el i-ar putea readuce liniştea, ea totuşi îşi doreşte să ardă cu pasiune într-o poveste ce nu are niciun final, dar care urcă şi coboară ca un fir aprins în bătaia vântului“, ne-a declarant Paula Seling.

Desi nu este o vorbitoare a limbii ruse, artista s-a ambiţionat şi a lucrat intens pentru a-şi perfecţiona pronunţia versurilor.

„Iniţial voiam ca piesa sa fie o vocaliză, dar apoi m-am gândit că aş dori, totusi, sa umplu vocalele de sens. Limba rusă mi s-a părut o provocare tocmai pentru ca nu ştiu o boabă. Am lucrat intens. Au fost multe ore de skype căci eu, în afară de „nu zaieţ, pagadghi“ şi alte două cuvinte sunt paralelă cu graiul rusesc, însă aş sta să o ascult neîncetat. Ca mine, Radmila este o perfecţionistă şi a insistat pe pronunţie si accent până a fost mulţumită. Am petrecut multe ore lucrând la tehnică iar rezultatul este destul de bun pentru cineva care nu ştie deloc rusă dar iubeşte sonorităţile sale şi are ureche muzicală“, ne-a mai declarant artista.

Îndrăgita artistă are în plan lansarea piesei în limba română, pe versurile lui Dinu Olaraşu, lucrează la o piesa nouă, pregăteşte un concert de colinde cu piese inedite ce va fi lansat de 1 Decembrie.