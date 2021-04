Jim Steinman, compozitor pentru Meat Loaf, Bonnie Tyler şi Celine Dion, a murit

Fratele lui a declarat pentru Associated Press că Steinman a murit pe 19 aprilie, din cauza unui blocaj renal, după ce a fost bolnav mai mult timp.

Cunoscut pentru producţiile flamboaiante, Steinman a cunoscut cel mai mare succes împreună cu artistul rock Meat Loaf.

Albumul lor din 1977, „Bat Out Of Hell” - care cuprinde piese precum „You Took The Words Right Out Of My Mouth” şi „Two Out Of Three Ain't Bad” - este unul dintre cele mai populare din toate timpurile, cu peste 50 de milioane de copii vândute la nivel mondial.

Producţiile exagerate au fost deseori imitate, iar Steinman a mai făcut o încercare în 1993, cu „I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)”, single ce a ajuns pe primul loc în numeroase topuri.

Ulterior, a câştigat un Grammy pentru albumul anului - „Falling Into You” (Celine Dion) - şi a lucrat cu Andrew Lloyd Webber pentru musicalul „Whistle Down The Wind”, care a debutat pe West End în 1998.

Trilogia „Bat Out Of Hell” a fost transformată în musical în 2017, toate cântecele fiind semnate de Steinman.

Deşi criticii au dispreţuit deseori stilul lui extravangant, compozitorul nu s-a lăsat influenţat: „Dacă nu exagerezi, cum vei vedea vreodată ce este de cealaltă parte?”.

Când a fost inclus în Songwriters Hall Of Fame în 2012, Meat Loaf a spus: „Nu există vreun compozitor ca el. Nu l-aş putea răsplăti vreodată. A fost o influenţă atât de mare, de fapt cea mai mare influenţă în viaţa mea şi am învăţat atât de multe de la el încât nu există vreun mod în care l-as putea răsplăti”.

Între piesele celebre compuse de el se numără „Holding Out For A Hero” - Bonnie Tyler, „Read 'Em And Weep” - Barry Manilow, „Making Love Out Of Nothing at All” - Air Supply şi duetul Cher - Meat Loaf „Dead Ringer For Love”.

Născut şi crescut în New York, Jim Steinman şi-a început cariera în teatrul muzical, în 1968, când a scris coloana sonoră pentru o producţie universitară după Bertolt Brecht.

A continuat cu muzica originală pentru „The Dream Engine”, în care a şi jucat. Spectacolul a atras atenţia unui producător de pe Broadway, care i-a oferit o slujbă la Public Theater din New York după absolvire. Aici a lucrat la câteva proiecte, iar primul mare succes a fost înregistrat când Yvonne Elliman a înregistrat piesa lui „Happy Ending” pentru albumul ei din 1973, „Food of Love”.

În acelaşi an, un actor pe nume Marvin Lee Aday a venit la o audiţie pentru musicalul lui Steinman „More Than You Deserve”. Cei doi s-au împrietenit şi, după ce Aday şi-a schimbat numele în Meat Loaf, au început să lucreze la proiectul „Bat Out Of Hell”, care a fost respins de patru case de discuri. Lansat într-un final în 1977, a devenit imediat un succes în Regatul Unit şi Australia. SUA au urmat în acelaşi an, după ce Meat Loaf a cântat la „Saturday Night Live”.

În ciuda succesului albumului, Steinman a susţinut că cel mai bun cântec al lui este „Total Eclipse Of The Heart”, interpretat de Bonnie Tyler.

Ultima colaborare cu Meat Loaf, cu care a avut o relaţie profesională uneori tensionată, a fost albumul „Braver Than We Are”, apărut în 2016.

O postare pe pagina de Facebook a compozitorului a confirmat moartea sa. „Faceţi ceva care să vă facă să vă simţiţi tineri, fericiţi şi liberi. Şi-ar fi dorit asta pentru voi!”.

Cântăreaţa Bonnie Tyler i-a adus de asemenea un omagiu, declarându-se „absolut devastată” de vestea decesului prietenului ei.