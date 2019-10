Cine sunt câştigătorii primei ediţii The Artist Awards, din Craiova. Ce premii au obţinut Inna, Delia, The Motans, Selly şi Cristi Minculescu FOTO

Vineri şi sâmbătă seara, pe 11 şi 12 octombrie, în Piaţa Mihai Viteazu din Craiova, s-a desfăşurat prima ediţie a premiilor „The Artist Awards“.

Delia, INNA, Minelli, Irina Rimes, Cristi Minculescu, Carla’s Dreams, The Motans, Vanotek, Ami, Raluka, Pacha Man, Florian Rus, Shift sunt doar câteva dintre numele alături de care craiovenii prezenţi în public au cântat vers cu vers. Seara a fost încheiată de un concert al celor de la B.U.G. Mafia, primiţi pe scenă în aplauze.

Obişnuiţi cu scenele şi cu publicuri uriaşe, artiştii ajunşi la Craiova au recunoscut cât se poate de sincer că au emoţii, dar asta nu a făcut decât să-i apropie şi mai mult de fanii lor. Mai mult, aproape că nu a fost câştigător care să nu-şi declare aprecierea faţă de public, fără de care nu ar fi ajuns la nivelul actual.

Pe aprcursul celor două zile de The Artist Awards, INNA a câştigat nu mai puţin de cinci premii, iar trofeul pentru Best Video l-a dăruit mai departe colegilor ei, Bogdan Paun - regizor si Alexandru Muresan - DoP (NGM Creative), celor care au făcut ca videoclipul piesei „Iguana“ să arate atât de bine. Dintre toate premiile câştigate „Best Album Award“, obţinut pentru albumul „YO“ este cel pe care şi-l dorea cel mai mult. „E prima dată în viaţa mea când câştig Best Album. Mă bucur foarte mult de acest premiu şi o să-l ţin aproape de sufletul meu.“

Inna





Şi The Motans se poate lăuda cu YouTube Award, dar şi cu încă altele două obţinute alături de Irina Rimes pentru piesa „Poem“.

Premiată aseară de două ori, pentru Best Show – „Acadelia“ şi Favorite Artist, iar vineri seara cu Best Ad Campaign Award – pentru Casa de Papel, Delia a oferit, la rândul ei un show de zile mari, aşa cum şi-a obişnuit, de altfel, fanii. „Sunt happy pentru orice fel de premiu, e o recunoaştere a muncii depuse şi a anilor pentrecuţi făcând muzică. Pentru mine înseamnă multă muncă şi plăcere, dar şi o chestie foarte creativă, pentru că pentru noi e un fel de playground, e locul nostru de joacă“, a delarat Delia imediat ce a coborât de pe scenă. Iar îndemnul Deliei către public a sunat aşa: „Fiţi creativi, faceţi ce vă place, nu vă sfiiţi şi nu vă fie teamă de momentele cringe!“

Delia

Un premiu cu totul şi cu totul special i-a revenit lui Cristi Minculescu pentru „Legendary Artist“. „Lifetime Awards. Acu’ patruzeci de ani jucam fotbal pe străzile acestui oraş, iar dacă mi-ar fi zis cineva că mai târziu o să iau Legendary Award, aş fi râs. Ce pot să spun? A fost o călătorie extraordinară. Cu toţi copiii ăştia fantastici, cu părinţii lor, chiar şi bunicii lor, care au fost alături de noi. E fantastic“, a declarat Cristi Minculescu, imediat după primirea premiului.

Cristi Minculescu

Trofeul The Artist of the Year a revenit celor de la Carla’s Dreams.

De intensitatea momentelor artistice au putut să se bucure toţi cei prezenţi. În stânga scenei s-au aflat interpreţi mimico-gestuali, pentru ca persoanele hipoacuzice să poată trăi experienţa interpretării live.

Artiştii care s-au impus prin voturile publicului şi au câştigat premiile The Artist sunt:

1. Best New Artist – Mark Stam

2. The Production Artist – Alex Cotoi

3. Best DJ Act – Vanotek

4. The Electronic Dance Artist – Minelli

5. The Pop Rock Artist – Vama

6. Best Trap Artist – Killa Fonic

7. YouTube Award – The Motans

8. Biggest Online Community – INNA

9. Best Song – „Poem“ – The Motans feat. Irina Rimes

10. Best Video – „Iguana“ – INNA

11. Best Collaboration – „Poem” – The Motans feat. Irina Rimes

12. Best Album – „YO“, INNA

13. Best Show – „Acadelia“, Delia

14. Legendary Artist – Cristi Minculescu

15. Favorite Artist – Delia

16. Best Female Artist – INNA

17. Best Male Artist – Carla’s Dreams

18. The Artist on TV – Smiley

19. The Artist of the Year – Carla’s Dreams

Câştigătorii primei ediţii The Artist Awards – categoria Content Creators – sunt:

1. Travel Award – BackPackYourLife

2. Best Ad Campaign Award – Delia pentru Casa de Papel

3. Gaming Award (offered by YouTube) – MaxINFINITE

4. Most Watched Content Creator Channel – Noaptea Târziu

5. Instagrammer of the Year – Alina Ceuşan

6. Special Skill Award – Emil Rengle

7. Entertainment Award (offered by YouTube) – Selly

8. Kids Award – Dariana Muntean

9. Gamer of the Year – MaxINFINITE

10. Best Teenage Artist Award – Iuliana Beregoi

11. Biggest Audience Award – 5GANG

12. Fashion Icon Award – Alina Ceuşan

13. Beauty Award – Laura Giurcanu

14. Best Sketch Award – Mircea Bravo

15. YouTube Artist of the Year – INNA

16. Special Project Award – L-A SERAL

17. Best Newcomer – Alexia Eram

18. Best Music Parody – Noaptea Târziu

19. Audience Award – Alex Montrey

20. YouTube Creator of the Year – Selly