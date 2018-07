Boney M. feat Liz Mitchell, concert la Bucureşti: când, unde şi preţul biletelor

Spectacolul este dedicat împlinirii a 40 de ani de la lansarea pieselor „Rasputin“ şi „By the Rivers of Babylon“.

Din setlistul concertului vor face parte şi „Daddy Cool“, „Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday“ şi „Brown Girl in the Ring“, iar show-ul va fi unul live ce va dura două ore, informează oganizatorii.

Biletele pentru evenimentul din Capitală au preţuri cuprinse între 50 şi 200 de lei şi pot fi cumpărate din reţelele Eventim, Bilete.ro, Bilet.ro, Iabilet.ro, Blt.ro şi Myticket.ro şi de la casa de bilete a Sălii Palatului.

În deschiderea concertului, pe scena de la Bucureşti va urca Ottawan, duo cunoscut pentru piese ca „D.I.S.C.O.“, „Hands Up (Give Me Your Heart)“ şi „Crazy music“.