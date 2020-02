Billie Eilish a lansat piesa „No Time To Die“, tema noului film „James Bond“

Noul cântec al artistei în vârstă de 18 ani, marea câştigătoare a premiilor Grammy 2020, este o baladă cu versuri ce fac referire la minciuni şi amăgire, potrivit News.ro.

Eilish este cel mai tânăr artist care înregistrează un cântec pentru franciza „James Bond“. Piesa a fost lansată la miezul nopţii, odată cu noul trailer pentru „No Time To Die“, iar în mai puţin de 12 ore a strâns peste 5 milioane de accesări.

Billie Eilish va interpreta pentru prima dată live melodia la gala Brit Awards de săptămâna viitoare, acompaniată de compozitorul Hans Zimmer şi de Johnny Marr, fost chitarist al The Smiths.

Billie Eilish se alătură astfel artiştilor de top care au compus de-a lungul anilor temele muzicale ale celebrei francize, printre care amintim de Chris Cornell („You Know My Name“ – „Casino Royale“), Adele („Skyfall“), Jack White şi Alicia Keys („Another Way to Die“ – „Quantum of Solace“) şi Sam Smith („Writing’s on the Wall“ – „Spectre“).

De asemenea, Eilish, care tocmai a câştigat cinci premii Grammy, va avea o şansă şi la un Oscar anul viitor, având în vedere că atât Adele, cât şi Smith au primit unul pentru cântecele lor.

Eilish a scris piesa „No Time To Die“ alături de fratele său, producătorul muzical Finneas O’Connell (22 de ani), iar aranjamentele orchestrale aparţin renumitului compozitor şi câştigător de Oscar Hans Zimmer şi dirijorului britanic Matt Dunkley. Legendarul Johnny Marr cântă la chitară.

„E o adevărată nebunie, din toate punctele de vedere, să fac parte din această poveste. E o onoare uriaşă să pot compune şi cânta tema melodică a unui film care face parte dintr-o serie legendară“, a mărturisit Billie Eilish.

Filmul „No Time To Die“ este regizat de Cary Joji Fukunaga, care a mai semnat, între altele, primul sezon al „True Detective“ (HBO) şi „Maniac“ (Netflix). El a preluat regia după ce Danny Boyle („Trainspotting“, „Slumdog Millionaire“) a renunţat în urma unor „neînţelegeri creative“.

„No Time To Die“ va fi lansat pe 2 aprilie în Marea Britanie şi pe 8 aprilie în Statele Unite.

Cel mai recent film din franciza „James Bond“, „Spectre“, a fost lansat în 2015 şi a generat încasări de peste 880 de milioane de dolari.