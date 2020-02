Povestea „Parasite“, care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film în 2020 şi a făcut istorie

„Parasite“ este o satiră socială despre două familii din Seul care fac parte din clase sociale foarte diferite – una trăieşte în sărăcie, într-un subsol, iar cealaltă, foarte bogată, locuieşte într-o vilă de lux.

Membrii familiei lui Ki-Taek au o relaţie apropiată, dar toţi patru sunt şomeri. Într-o zi, fiul cel mare, Ki-woo, este recomandat de către prietenul său, student la o universitate de prestigiu, pentru un post de meditator bine plătit de o familie bogată. Ajuns acolo, o întâlneşte pe Yeon-kyo, frumoasa moştenitoare a acestui imperiu. În urma acestei prime întâlniri între două familii şi două lumi total opuse, membrii lor se trezesc în mijlocul unor situaţii incontrolabile, cei săraci infiltrându-se prin mijloace nu tocmai ortodoxe în sânul bogătaşilor.

„Parasite“ a reuşit să învingă principalul favorit, drama de război „1917“, a lui Sam Mendes, care a primit totuşi trei Oscaruri.

Filmul lui Bong a învins, de asemenea, „Once Upon a Time in Hollywood“ (Quentin Tarantino) şi „The Irishman“ (Martin Scorsese). Este pentru prima dată în 65 de ani când câştigătorul Palme d’Or la Cannes reuşeşte să câştige şi un Oscar.

"I feel like a very opportune moment in history is happening right now." The cast of 'Parasite' takes the stage to accept the Oscar for Best Picture.#Oscarshttps://t.co/TvhL8xeJAT pic.twitter.com/J1jdv4fqiT