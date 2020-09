Penélope Cruz, protagonista filmului italian „L’immensita“ regizat de Emanuele Crialese

Acţiunea filmului scris de Crialese, Francesca Manieri („Il primo re“) şi Vittorio Moroni („Terraferma“) este plasată în anii 1970. „L’immensita“ este un portret intim al unei familii şi descrie societatea italiană aflată la răscruce.

Cruz va fi Clara, o mamă care se află în centrul poveştii, a spus Crialese.

„«L’immensita» este povestea unei iubiri simbiotice, între Clara şi copiii ei, plasată în Roma anilor 1970; o lume suspendată între cartiere aflate în construcţie şi emisiuni TV alb-negru, noi realizări sociale şi vechi modele de familie”, a declarat regizorul.

Penélope Cruz a afirmat: „Îl admir pe Emanuele Crialese de mult timp şi «L’immensita» este unul dintre cele mai bune scenarii pe care le-am citit“.

Crialese a regizat, între altele, „Respiro” (2002), recompensat cu Marele premiu al secţiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de la Cannes, „Nuovomondo” şi „Terraferma”, care au primit Leul de Argint, respectiv Premiul special al juriului la Veneţia.

Cineastul, născut la Roma în 1965, a studiat la New York University şi a debutat în lungmetraj cu „Once We Were Strangers” (1997).

Filmările „L’immensita“ vor începe în vara anului viitor.

Mario Gianani şi Lorenzo Gangarossa de la Wildside, deţinută de Fremantle, vor fi producători împreună cu Dimitri Rassam de la Chapter 2. Warner Bros. Italia va fi coproducător şi va distribui filmul în Iralia, în timp ce Pathé îl va distribui în Franţa.