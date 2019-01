Oscar 2019: Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, gala nu va avea o gazdă oficială. Declaraţiile lui Kevin Hart, cel care trebuia să prezinte evenimentul VIDEO

Academia Americană de Film nu a făcut oferte noi pentru o gazdă alternativă, în locul lui Hart, care a confirmat miercuri, invitat la „Good Morning America“, că nu va fi gazda evenimentului.

„Vreau ca toată lumea să ştie că am terminat cu asta“, a declarat actorul. „Este o decizie pe care am luat-o personal şi nu vreau să mai discut despre ea“, a adăugat el.

Pentru anul acesta, producătorii au selectat o listă de celebrităţi care vor ţine discursuri şi vor introduce diverse momente ale serii, în locul unui prezentator, în noaptea de 24 februarie 2019.

Hart a fost anunţat la 4 decembrie drept gazdă a ceremoniei Oscarurilor din 2019. La scurt timp, însă, actorul american a anunţat că renunţă la rolul de prezentator, după ce, în urma unor mesaje homofobe publicate pe conturile sale online în urmă cu mai mulţi ani, Academia Americană de Film i-a dat un ultimatum pentru a se scuza.

Astfel, comediantul Kevin Hart a făcut mai multe comentarii la adresa homosexualilor, în timpul unor numere de stand-up comedy în urmă cu 10 ani. Unele mesaje, publicate pe Twitter, au fost şterse joi, iar Kevin Hart a publicat un videoclip pe Instagram, unde explică întreaga situaţie:

Într-unul dintre mesaje, Kevin Hart spunea că cea mai mare teamă a sa este ca fiul său să devină homosexual: „Una dintre cele mai mare temeri de-ale mele este ca fiul meu să devină homosexual. asta este o teamă. Ţineţi minte, nu sunt homofob... Fiţi fericiţi. Faceţi ce vreţi.Dar eu, ca bărbat heterosexual, dacă pot să previn ca fiul meu să fie gay, o voi face“.

După mai multe ore, Hart a revenit cu un alt video în care spunea că Academia Americană i-a dat un ultimatum: „cere-ţi scuze sau găsim o nouă gazdă“. Însă, mărturiseşte actorul, acest lucru s-a întâmplat deja de-a lungul timpului.

„Am decis să trec peste partea cu scuzele. Motivul este acela că am făcut asta de mai multe ori. Nu este prima dată când a venit vorba despre asta. Am discutat. Am explicat. Am spus cine sunt acum faţă de cine eram. Nu voi continua să mă întorc şi sunt într-un loc complet diferit în viaţa mea“, a motivat vedeta americană.

La mai puţin de două ore distanţă, Kevin Hart a anunţat printr-un mesaj publicat pe Twitter că renunţă la a prezenta gala şi a oferit scuzele pe care le dorea toată lumea:

„Am ales să renunţ la rolul de gazdă a galei premiilor Oscar. Nu doresc să distrag atenţia într-o noapte în care ar trebui să fie sărbătorite atâtea talente. Îmi cer iertare faţă de comunitatea LGBTQ pentru cuvintele mele lipsite de sensibilitate din trecut. Îmi pare rău că am rănit oameni. Evoluez şi vreau să continui să fac asta. Scopul meu este să aduc oamenii laolaltă, nu să îi despart. Transmit multă dragoste şi aprecierea mea Academiei. Sper să ne vedem din nou“.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.