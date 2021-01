Michelle Pfeiffer o va intrepreta pe Betty Ford, fostă primă doamnă a SUA în anii '70, în serialul „The First Lady”

Show-ul este descris drept o reformulare a conducerii americane, din perspectiva femeilor de la Casa Albă. Pfeiffer se alătură astfel actriţei Viola Davis, care va interpreta rolul lui Michelle Obama. Primul sezon al serialului va explora şi viaţa lui Eleanor Roosevelt, partitură care urmează să fie atribuită.

Ford a fost prima doamnă a SUA între anii 1974 şi 1977, ca soţie a preşedintelui Gerald Ford. Ea a fost activă în politica socială şi a creat un precedent astfel. A fost considerată una dintre cele mai sincere prime doamne din istorie, comentând asupra oricărei probleme majore a vremii. Ea a adus în prim-plan şi problema dependenţei, când a făcut public că mulţi ani s-a luptat cu alcoolismul şi abuzul de substanţe.

Serialul Showtime va fi regizat de Susanne Bier, care este şi producător executiv.

Pfeiffer a câştigat un Glob de Aur şi a primit un trofeu Oscar („The Fabulous Baker Boys”) din trei nominalizări. A mai fost nominalizată la premiile Academiei americane pentru rolurile din „Dangerous Liaisons” şi „Love Field”. A fost selectată la premiile Emmy pentru interpretarea din „The Wizard of Lies” (HBO), iar printre rolurile celebre se numără cele din „Batman Returns”, „White Oleander”, „Scarface” şi „Hairspray”.

Bier a regizat cel mai recent miniseria „The Undoing” (HBO), cu Nicole Kidman şi Hugh Grant. Ea a fost recompensată cu un trofeu Emmy pentru „The Night Manager” (AMC). Între lungmetrajele semnate se numără „Bird Box”, „In a Better World”, „Love Is All You Need” şi „Things We Lost in the Fire”.

„The First Lady” este scris de Aaron Cooley, care este şi producător executiv.