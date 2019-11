Martin Scorsese îşi justifică afirmaţiile despre producţiile Marvel: „Realitatea e că sălile din multiplexuri sunt aglomerate cu filme din francize“

La începutul lunii octombrie, Martin Scorsese a stârnit o polemică la Hollywood declarând că filmele cu supereroi, precum cele produse de studiourile Marvel, nu reprezintă cinematografie, ci fac parte, mai degrabă, dintr-un parc tematic.

El a precizat că a încercat şi nu a reuşit să vizioneze noile filme cu supereroi.

Numeroase voci s-au exprimat cu privire la aceste remarci - unele, precum Francis Ford Coppola, de partea lui Scorsese, altele, precum Samuel L. Jackson, împotrivă.

În editorialul publicat în The New York Times, cineastul a subliniat că nu urăşte filmele Marvel, dacă are aceste viziune, ci că, pur şi simplu, nu sunt pentru el, potrivit news.ro.

„Multe filme care aparţin unor francize sunt realizate de oameni cu talent şi pricepere remarcabile. Poţi vedea asta pe ecran. Faptul că filmele ca atare nu mă interesează este o chestiune de gust şi temperament“, a scris Scorsese.

„Ştiu că dacă eram mai tânăr, dacă m-aş fi maturizat mai târziu, s-ar putea să fi fost entuziasmat de aceste filme şi chiar să fac eu unul. Dar am crescut când am crescut şi am dezvoltat un simţ al filmului - a ceea ce erau şi a ceea ce puteau fi - care era departe de Universul Marvel cum suntem noi, pe Pământ, de Alpha Centauri“, a adăugat cineastul.

Regizorul a explicat că, în tinereţe, a ajuns să vizioneze filmele lui Alfred Hitchcock, care pot fi considerate franciza vremii şi care ar putea avea în ele calitatea de „parc tematic“, dar asta nu era caracteristica lor principală.

„Şaizeci sau şaptezeci de ani mai târziu, încă vizionăm acele filme şi ne minunăm la ele“, a continuat Scorsese, care a subliniat că revenirea asupra peliculelor nu e datorată efectelor şi şocului produs.

Cineastul a descris modul de realizare a filmelor astăzi ca fiind condus de marketing şi de public.

El a comparat filmele Marvel cu cele de autor. „Altfel spus, ele sunt tot ceea ce filmele lui Paul Thomas Anderson sau Claire Denis sau Spike Lee sau Ari Aster ori Kathryn Bigelow sau Wes Anderson nu sunt. Când urmăresc un film realizat de oricare dintre aceşti cineaşti, ştiu că voi vedea ceva nou şi că voi fi dus în zone neaşteptate de experienţă şi poate chiar ce nu pot fi numite. Simţul meu referitor la ce este posibil în povestirea prin imagini care se mişcă şi sunete va fi extins“.

Martin Scorsese a adăugat că există un motiv pentru care vrea să vorbească împotriva acestor filme. El este de părere că, în mediul actual, este mai greu ca niciodată pentru filme care nu fac parte din francize să ajungă în cinematografe şi recunoaşte că susţine acest lucru ca realizator al unui film pentru Netflix („The Irishman“), iar serviciul de streaming i-a oferit resursele pe care niciun studio tradiţional nu i le-ar fi dat pentru acest film.

„Avem o lansare în cinematografe, ceea ce e minunat. Mi-ar plăcea ca filmul să ruleze pe mai multe ecrane pentru o perioadă mai lungă? Bineînţeles. Dar nu contează cu cine îţi faci filmul, realitatea este că sălile din majoritatea multiplexurilor sunt aglomerate cu filme din francize“, a mai scris Scorsese.

„The Irishman“, cu Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci şi Harvey Keitel în distribuţie, a avut premiera mondială la New York Film Festival. El va rula în săli independente de cinema din SUA din 1 noiembrie până la premiera pe platforma Netflix, pe 27 noiembrie.

Cu un buget de peste 140 de milioane de dolari, filmul reprezintă a noua colaborare a lui De Niro cu Scorsese şi prima a lui Pacino cu cineastul american.

Din distribuţie mai fac parte Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin şi Ray Romano. „The Irishman” este o saga epică despre crima organizată din America de după cel de-al Doilea Război Mondial, expusă prin ochii veteranului de război Frank Sheeran, escroc şi asasin plătit care a lucrat pentru unele dintre cele mai cunoscute personaje ale secolului XX.