„Mamma Mia! Here We Go Again“ a avut marea premieră la Londra. Meryl Streep şi Cher s-au sărutat pe covorul roşu FOTO

La 10 ani după ce filmul bazat pe hiturile ABBA s-a dovedit un succes de box office, cu încasări de sute de milioane de dolari, cel de-al doilea film, intitulat „Mamma Mia! Here We Go Again“ a avut premiera luni seara la cinematograful Hammersmith Apollo din Londra.

Prezente la mult aşteptatul eveniment, Meryl Streep şi Cher s-au oprit să pozeze împreună. La un moment dat s-au întors una către cealaltă şi s-au sărutat pe buze, scrie News.ro.

Cele două actriţe au mai lucrat împreună în 1983, la „Silkwood“.

Cher şi Meryl Streep s-au sărutat la premiera Mamma Mia 2 FOTO Getty Images

„Mamma Mia! Here We Go Again“ aduce în prim plan un episod din anii de tinereţe ai eroinei Donna, într-un moment în care când află că fiica ei, Sophie, este însărcinată. Personajul Donna este interpretat de Streep, iar Sophie, de Amanda Seyfried, notează Agerpres.

Pierce Brosnan (65 de ani) Colin Firth (57 de ani) Stellan Skarsgard (67 de ani) revin în distribuţie în rolul celor trei potenţiali taţi ai lui Sophie, în timp ce Christine Baranski (66 de ani) şi Julie Walters (68 de ani) interpretează personajele prietenelor Donnei, Tanya şi Rosie.

Pierce Brosnan, alături de soţia lui, jurnalista Keely Shaye Smith FOTO Getty Images

Cher, în vârstă de 72 de ani, se numără printre noile apariţii din acest sequel. Personajul ei îşi face intrarea într-un mod spectaculos, interpretând hitul formaţiei Abba „Fernando“, împreună cu actorul Andy Garcia (62 de ani).

Andy Garcia şi Cher FOTO Getty Images

Cher a declarat pentru revista People că a fost fericită să joace rolul mamei lui Meryl Streep în sequel, chiar dacă este cu trei ani mai mare decât partenera ei din film.

„Nu este nicio diferenţă“, a spus Cher, care nu a mai apărut pe marele ecran de şapte ani. „Am fost terifiată şi a fost prostesc. M-am distrat şi o iubesc pe Meryl, aşa că a fost perfect“, a spus ea.

Colin Firth, Pierce Brosnan, Andy Garcia, Lily James (29 de ani), Amanda Seyfried (32 de ani) şi Christine Baranski se numără şi ei printre vedetele care au fost prezente la premiera mondială a mult aşteptatului sequel al musicalului „Mamma Mia!“.

Lily James Şi Amanda Seyfried FOTO Getty Images

Livia Giuggioli şi Colin Firth la premiera „Mamma Mia 2“ FOTO Getty Images

Christine Baranski FOTO Getty Images

„Mamma Mia! Here We Go Again“ a fost filmat în Marea Britanie şi în locuri din Croaţia. Include piese Abba care nu au mai fost cântate în filmul din 2008. În cinematografele din Marea Britanie va fi lansat pe 20 iulie.

Benny Andersson şi Björn Ulvaeus au compus muzica şi textele pentru această peliculă şi au fost şi producători executivi. Primul film „Mamma Mia!“ a generat încasări de 609,8 milioane de dolari, la nivel mondial.

Sinopsis „Mamma Mia!“

„Mamma Mia!“ este o poveste romantică despre o tânără visătoare care încearcă să descopere cine e adevăratul ei tată şi invită la nunta sa pe cei trei bărbaţi din trecutul mamei sale care ar putea să o conducă la altar. O poveste despre dragoste şi prietenie, despre părinţi şi copii, despre alegeri în viaţă şi despre căutarea identităţii, spusă pe cele mai frumoase cântece ale trupei ABBA, cântece cunoscute şi îndrăgite de toţi românii.

Lansat în 1999, la Londra, în celebrul West End şi apoi în Statele Unite pe Broadway, musicalul are un succes fulminant. Peste 60 de milioane de spectatori au participat până acum la Mamma Mia!, s-au bucurat, au cântat, au dansat împreună cu protagoniştii spectacolului, în toate colţurile lumii. În 2008, adaptarea pentru marele ecran bazată pe musical, cu Meryl Streep şi Amanda Seyfried în rolul mamei şi fiicei cucereşte şi publicul de cinema şi creează din Mamma Mia! un adevărat fenomen mondial în industria spectacolului. Oriunde este lansat, Mamma Mia! este iubit şi îndrăgit de spectator, iar biletele sunt epuizate în timp record.