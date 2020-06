Joel Schumacher, regizorul „Batman Forever”, a murit la 80 de ani

Născut în New York, pe 29 august 1939, a absolvit Fashion Institute of Technology din New York, s-a mutat în Los Angeles şi a lucrat ca designer de costume înainte de a trece la regie.

A regizat două două filme cu Batman, „Batman Forever” şi „Batman şi Robin”, din care primul cu Val Kilmer a avut cel mai mare succes generând încasări de peste 300 de milioane de dolari la nivel mondial. Pentru cel de-al doilea, „Batman and Robin” (1997), cu George Clooney şi Arnold Schwarzenegger, a realizat costume cu sfârcuri, ceea ce l-a făcut pe Clooney să declare un deceniu mai târziu că a jucat un Batman homosexual.

Schumacher a regizat, de asemenea, adaptarea „Phantom of the Opera”(2004), care a primit trei nominalizări la Oscar, „The Number 23” şi două episoade din primul sezon al „House of Cards” pentru Netflix, în 2013.