Globurile de Aur 2020, o gală marcată de câştigători surpriză: care au fost marii perdanţi

Globurile de Aur 2020: „The Irishman“, marele favorit devenit marele perdant

Cea mai mare surpriză a serii a fost oferită de drama de război „1917“, care a câştigat cele mai importante trofee – Cel mai bun film dramă şi Cel mai bun regizor (Sam Mendes). Toate calculele indicau că „The Irishman“ va câştiga Globul de Aur, iar la regie părea sigur că se va impune regizorul sud-coreean Bong Joon-ho, pentru „Parasite“.

De departe, marele perdant al galei Globurile de Aur 2020 a fost aclamatul film cu gangsteri „The Irishman“. Noua creaţie a lui Martin Scorsese a avut cinci nominalizări, inclusiv pentru interpretările actorilor Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci, însă în final nu a câştigat niciun trofeu.

Singurul film cu mai multe nominalizări (şase), „Marriage Story“ s-a impus la o singură categorie, actriţa Laura Dern reuşind să o învingă pe principala favorită Jennifer Lopez („Hustlers“).

Veteranii, învinşi de noile speranţe la Globurile de Aur 2020

O altă surpriză a fost victoria lui Taron Egerton la categoria Cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, pentru portretizarea lui Sir Elton John în filmul biografic „Rocketman“. Relativ un „începător“ la Hollywood, Egerton i-a învins pe celebrii Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood“) şi Eddie Murphy („Dolemite Is My Name“), iar prima sa nominalizare la Oscar 2020 pare din ce în ce mai probabilă.

Şi în ceea ce priveşte producţiile de televiziune au existat perdanţi şi surprize. Actorul irlandez Andrew Scott a fost dat drept câştigător sigur la categoria Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV, graţie partiturii din serialul dramă cu accente comice „Fleabag“, însă trofeul i-a fost „suflat“ de suedezul Stellan Skarsgård, pentru interpretarea din „Chernobyl“.

Trecută cu vederea a fost şi prolifica Meryl Streep, despre care criticii erau sigur că îşi va adjudeca al 10-lea Glob de Aur din carieră odată cu rolul din al doilea sezon al serialului HBO „Big Little Lies“. În schimb, trofeul i-a revenit actriţei Patricia Arquette, care a primit şi un Emmy pentru „The Act“.

În dreptul surprizelor notăm reuşita Ramy Youssef de a traduce în victorie prima sa nominalizare la Glorburile de Aur. Comediantul s-a bucurat de o primire călduroasă odată cu seria Hulu ce-i poartă numele, „Ramy“, pe care a scris-o, o produce, o regizează şi în care şi joacă.