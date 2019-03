FOTO Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, pe primul poster al filmului „Once Upon a Time in Hollywood“

Producătorii filmului „Once Upon a Time in Hollywood“, în regia lui Quentin Tarantino (55 de ani), au lansat primul poster oficial.

Leonardo DiCaprio (44 de ani) şi Brad Pitt (55 de ani) joacă rolurile principale. Este pentru prima dată când cei doi actori joacă împreună într-o producţie cinematografică.

Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american mai fac parte Al Pacino, Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth.

Tarantino a dezvăluit că filmul va fi similar - ca stil şi plan al acţiunii - peliculei „Pulp Fiction” (1994) şi va fi lansat pe 26 iulie.





„Once Upon a Time in Hollywood“, scris de Quentin Tarantino, are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi dublura sa (DiCaprio). Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecin cu al lui Margot Robbie, Sharon Tate - starleta şi soţia lui Roman Polanski.

Bugetul filmul este estimat la 100 de milioane de dolari. Producători sunt David Heyman, Shannon McIntosh şi Quentin Tarantino, iar producător executiv, Georgia Kacandes.

„Once Upon a Time in Hollywood“, un proiect inedit pentru Tarantino Proiectul este unul inedit pentru Tarantino, având în vedere că cineastul american a realizat, până în prezent, filme bazate pe personaje fictive. Tarantino FOTO Getty Images În anii 1960, Charles Manson a înfiinţat un cult religios, alcătuit din evadaţi şi eretici, denumit „Manson Family“. În vara anului 1969, el le-a cerut celor mai tinere dintre admiratoarele sale să ucidă şapte persoane. Procurorii americani au spus că acele crime au fost comise în cadrul unui plan mai amplu, ce viza declanşarea unui „război rasial“ în Statele Unite. Mai mulţi membri ai cultului au înjunghiat-o mortal, cu 16 lovituri de cuţit, pe actriţa Sharon Tate, în dimineaţa zilei de 9 august 1969. Sharon Tate, însărcinată în opt luni şi jumătate, era soţia regizorului Roman Polanski. Adepţii cultului au ucis în acea dimineaţă alte patru persoane - prin înjunghiere sau împuşcare - în reşedinţa actriţei Sharon Tate. În noaptea următoare, grupul condus de Manson a pătruns în reşedinţa soţilor Leno şi Rosemary LaBianca, patronii unui lanţ de băcănii, i-au înjunghiat mortal pe cei doi şi au folosit sângele victimelor pentru a scrie pe pereţii casei şi pe uşa frigiderului mesaje precum „Rise“ („Ridică-te“), „Death to Pigs“ („Moarte porcilor“) şi „Healter Skelter“ - un mesaj conţinând o greşeală de ortografie, ce face referire la cântecul „Helter Skelter“ al trupei The Beatles. După ce a fost prins, Charles Manson a primit pedeapsa cu moartea, însă nu a fost executat, deoarece sentinţa i-a fost comutată în închisoare pe viaţă, după ce Curtea Supremă din California a declarat că pedeapsa capitală nu este constituţională în acest stat american. Leonardo Di Caprio a câştigt un premiu Oscar în 2016 pentru rolul din „The Revenant“, în timp ce Brad Pitt a fost nominalizat la Oscar pentru performanţa din „Moneyball“ şi „The Curious Case of Benjamin Button“. Quentin Tarantino, născut pe 27 martie 1963, a câştigat două premii Oscar, două Globuri de Aur, două premii BAFTA şi prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes. În noiembrie 2016, Quentin Tarantino a declarat că intenţionează să se retragă din activitate după ce va realiza cel de-al zecelea film al său