Ce spune Irina Margareta Nistor despre filmele nominalizate la premiile Oscar 2020 şi care este favoritul său

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar 2020 va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles. La fel ca anul trecut, evenimentul nu va avea o gazdă.

Controversatul film al lui Todd Philips, „Joker“, a primit cele mai multe nominalizări la premiile Oscar 2020, respectiv 11, inclusiv la cele mai importante categorii - Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol principal (Joaquin Phoenix).

Lista completă a nominalizărilor la premiile Oscar 2020 „Once Upon a Time in Hollywood“, al lui Quentin Tarantino, „The Irishman“, saga regizată de Martin Scorsese, şi „1917“, semnat de Sam Mendes, urmează în topul filmelor cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2020, primind fiecare câte zece.

De asemenea, este pentru prima dată când platforma de streaming Netflix reuşeşte să domine topul nominalizărilor la Oscar, cu 24 de selecţii, graţie unor producţii precum „The Irishman“, „Marriage Story“ şi „The Two Popes“.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a comentat pentru „Adevărul" nominalizările la premiile Oscar 2020 şi a dezvăluit care este lungmetrajul său favorit.





„Adevărul“: Ce film v-a plăcut cel mai mult?

Irina Margareta Nistor: Cel mai tare mi-a plăcut filmul „1917“, al lui Sam Mendes. Dar mă întreb dacă realmente vor sesiza cei care votează cât de multe lucruri foarte subtile se întâmplă acolo. Pentru că e un film foarte aparte, în comparaţie cu celelalte, şi cred că americanii se recunosc mai puţin uşor decât în „Once Upon a Time in Hollywood“, de exemplu, care e clar că e făcut pe gustul lor.

Cred că este mult mai uman decât toate celelalte drame de război, fiind făcut după un caz real, având în vedere inumanul din Primul Război Mondial, care a fost mai crud decât al doilea. Aşa mi se pare mie cel puţin. Are câteva momente extrem de tandre, atipice, dacă ne amintim de cireşii înfloriţi, povestea la final cu fotografia mamei, care este una atât de bine aleasă şi mărturisesc că m-a impresionat foarte tare, căci e aproape identică cu fotografia străbunicii mele, în condiţiile în care bunicul meu a luptat în Primul Război Mondial. Erau nişte lucruri general valabile, indiferent unde te aflai în Europa în momentul respectiv.

Vă aşteptaţi să câştige? Ce pronosticuri aveţi?

Mi-aş dori să-l ia. Mă tem însă că o să-l ia „Parasite/Parazit“, ca să fie aşa un fel de „nici ăla, nici celălalt“, ca atunci când doi se ceartă şi al treiela câştigă. Ştim foarte bine că s-a mai întâmplat povestea asta şi în alţi ani, când alte două au fost favorite şi până la urmă a luat cel la care ne aşteptam cel mai puţin.

Cât de mult contează în 2020 corectitudinea politică în privinţa câştigătorilor?

Contează foarte mult inclusiv la discursurile pe care le ţin ei. Ştim foarte bine ce fel de discursuri ţine Joaquin Phoenix, de exemplu, care e de fapt unul repetitiv. Dacă tot i s-a dat premii peste tot, Academia mai modifică pe ici, pe colo punctele, „ca să rămână totul la fel“, ca să citez din Caragiale. Şi sigur că aş prefera să ia Antonio Banderas Cel mai bun actor şi pentru că filmul în sine, „Durere şi Glorie“, de Almodovar, este mult mai rafinat şi mult mai pe gustul iubitorilor de cinema, fără să-l trădeze. Cum am mai zis, „Once Upon a Time in Hollywood“ este pentru cinefili, dar din când în când îi „trădează“.

La categoria cea mai bună actriţă, favorită pare Renée Zellweger, dacă ne uităm la numărul de premii acumulate până acum pentru rolul din „Judy“.

Da, Renée Zellweger se şi bucură de faptul că joacă un personaj care este extrem de îndrăgit în America, de la cele mai vechi generaţii până la cele mai recente. S-a discutat mult despre el, despre povestea ei separat, are şanse foarte mari. Din păcate, nemulţumirea mea e că nicio televiziune nu transmite ceremonia anul acesta. Eu o să încerc să o găsesc pe undeva, mă şi întreb pe unde. La fel ca la Globurile de Aur, mai prinzi câte ceva de pe covorul roşu, apoi vin ştirile. Şi dimineaţa oricum comentăm cu toţii. Dar ceea ce mă bucură cel mai tare este că aproape toate filmele nominalizate, indiferent de secţiune, au venit sau urmează să vină în România şi cred că asta e de fapt un câştig mai mare decât ceremonia propriu-zisă.

Despre celelalte filme ce părere aveţi? Care sunt cele mai bune?

Cred că „Marriage Story“ nu are ce căuta acolo (n.r. - în lista nominalizărilor pentru Cel mai bun film) că e un film minor şi oarecare. „Little Women“ a avut şi ecranizări mai interesante, acum au încercat să o facă mai specială jucându-se cu timpul, adică mergând înainte şi înapoi, cronologic vorbind, ceea ce e obositor pentru telespectatorul obişnuit. „Joker“-ul lui Todd Phillips ştim că are şanse la fel de mari ca ale lui „Parasite“ să câştige pentru că amândouă de fapt au luat premii. „Parasite“ a luat Palm D’or, „Joker“ a luat Veneţia, Globul de Aur, deci sunt filme de aur. Dacă vorbim de „The Irishman“, este un Netflix cu foarte multe vedete, dar greu de urmărit pe termen lung. E mult mai uşor de urmărit acasă decât la cinema, probabil de-aia l-au şi difuzat pe platformă.

La „Jojo Rabbit“, personal ţin foarte mult, pentru că imaginea e făcută de Mihai Mălaimare, dar şi pentru că este original şi făcut de un neo-zeelandez, mai altfel decât toate celelalte şi mă bucur că a luat şi premiul Bafta pentru scenariu. Iar „Ford vs Ferrari“ momentan mi s-a părut cel mai bun film al anului şi că Academia Americană de Film nu l-a luat în calcul suficient de mult, decât la categoria Best Picture. Dar la celelalte secţiuni, mai ales la actori, mi se pare foarte nedrept că l-au ignorat.

Povestea filmului „1917“

Lungmetrajul „1917“, în care joacă Colin Firth, Dean-Charles Chapman, George MacKay, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Richard Madden şi Daniel Mays, spune povestea a doi tineri soldaţi britanici din Primul Război Mondial care primesc misiunea de a transmite un mesaj de o importanţă vitală pentru compatrioţii lor aflaţi pe front. Ei trebuie să livreze un mesaj pe teritoriul inamic, care ar putea salva 1600 de vieţi omeneşti, potrivit cinemagia.ro.

Lungmetrajul a fost recompensat anul acesta cu Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă şi pentru cea mai bună regie şi a primit zece nominalizări la Oscar.