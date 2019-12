Box office global 2019: Lungmetraje cu supereroi şi două animaţii, cele mai mari încasări. Opt filme au depăşit pragul de 1 miliard de dolari VIDEO

Primele zece filmele care au generat cele mai mari încasări anul acesta înseamnă, cumulat, peste 12,5 miliarde de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

„Avengers: Endgame“, al patrulea şi ultimul lungmetraj din franciză, a generat încasări de 2,79 de miliarde de dolari. Este filmul cu cele mai mari încasări din istorie. Tot el a înregistrat şi cel mai bun debut din toate timpurile, cu 1,2 miliarde de dolari. Producţia Disney-Marvel Studios, regizată de fraţii Anthony şi Joe Russo, a fost lansată pe 26 aprilie. La nivel nord-american, a generat încasări de peste 858 de milioane de dolari.

Producţia Disney „The Lion King“, regizată de Jon Favreau, a fost lansată pe 19 iulie şi s-a clasat pe locul al doilea între filmele de anul acesta cu cele mai mari încasări. Lungmetrajul live-action a generat încasări totale de 1,65 de miliarde de dolari, din care peste 543 de milioane de dolari, în Statele Unite şi Canada.

Animaţia „Frozen II“ deşi sub aşteptări din punct de vedere al poveştii, a suscitat interes peste tot în lume. De la lansarea în cinematografe, pe 22 noiembrie, producţia Disney a generat încasări de 1,21 miliarde de dolari, din care peste 416 milioane de dolari, la nivel nord-american.

Lungmetrajul „Spider-Man: Far From Home“, regizat de Jon Watts, a devenit, la jumătatea anului, al 40-lea film care a generat încasări de peste 1 miliard de dolari. Al şaptelea film al francizei şi al 23-lea Marvel a fost lansat pe 2 iulie. A generat încasări totale de 1,13 miliarde de dolari, din care peste 390 de milioane de dolari, la nivel nord-american. „Spider-Man: Far From Home” este producţie Marvel-Sony.

„Captain Marvel“ s-a clasat pe poziţia a cincea în lista de final de an. Lansat pe 8 martie, filmul a generat încasări totale de 1,12 miliarde de dolari. Al 18-lea film Disney care a depăşit pragul de încasări de 1 miliard de dolari este regizat de Anna Boden şi Ryan Fleck şi este primul blockbuster Marvel care are în centru o femeie supererou. La nivel nord-american, lungmetrajul a generat încasări de peste 426 de milioane de dolari.

Lungmetrajul „Toy Story 4“ a avut premiera pe 21 iunie şi este cel mai de succes film al francizei animate Disney-Pixar care a debutat în 1995. În total, cea de-a patra animaţie a generat încasări de 1,07 miliarde de dolari, din care peste 434 de milioane de dolari, la nivel nord-american.

Premiat cu Leul de Aur la Veneţia, „Joker“ regizat de Todd Phillips, a debutat în cinematografe pe 4 octombrie. Lungmetrajul cu Joaquin Phoenix în rol principal a generat încasări totale de 1,06 miliarde de dolari, din care peste 333 de milioane de dolari, la nivel nord-american. Filmul este o producţie Warner Bros.

Locul al optulea în clasamentul general al anului este ocupat de o altă producţie Disney, „Aladdin“ Lansat pe 24 mai, filmul regizat de Guy Ritchie este al 41-a din istorie care a generat încasări de peste 1 miliard de dolari. La nivel global, „Aladdin” a generat încasări de 1,05 miliarde de dolari, din care peste 355 în SUA şi Canada.

Filmul de acţiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw“, regizat de David Leight, a ocupat locul al nouălea în clasament, cu încasări totale de 758,9 milioane de dolari. Lansată pe 2 august, la nivel nord-american, producţia Universal a generat încasări de peste 173 milioane de dolari.

Lungmetrajul SF „Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker“, regizat de J.J. Abrams, a avut premiera în cinematografe în urmă cu două weekenduri. În acest timp scurt, producţia Lucasfilm, subsidiară a Disney, a generat încasări de 704,3 milioane de dolari la nivel global. Din această sumă, peste 341 de milioane de dolari au venit din cinematografele nord-americane. „The Rise of Skywalker” este al treilea episod din al treilea set de filme „Star Wars“, iniţiate de cineastul George Lucas în 1977.