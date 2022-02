Avanpremieră de gală pentru filmul „Odată pentru totdeauna”. Smiley: „A fost o provocare pe care am acceptat-o, în inconştienţa care mă caracterizează“

Printre cei prezenţi la eveniment se numără Pavel Bartoş, Cosmin Seleşi, Damian Drăghici, Connect-R, Virgil Ianţu, Doiniţa Oancea, Liviu Vârciu, Alexandra Ungureanu, Alexia Eram, Andreea Antonescu şi Nicole Cherry.

„Odată pentru totdeauna” este un film inspirat din fapte reale, mai exact din lupta lui Iura Luncaşu cu depresia. Din distribuţie fac parte Smiley, Ada Galeş, Celina Enea, Giulia Nahmany, Cătălin Cazacu, cât şi Mihnea Luncaşu, fiul regizorului.

„În filmul acesta nu am avut cântăreţi, nu am avut influenceri, am avut doar actori care au jucat excepţional”, a punctat Iura Luncaşu, după vizionarea în avanpremieră a filmului.

De asemenea, Smiley a menţionat că rolul principal în cadrul filmului „Odată pentru totdeauna” a fost o provocare peste care a trecut cu ajutorul colegilor lor.

„Pentru mine a fost o povocare pe care am acceptat-o, în inconştienţa care mă caracterizează. Le mulţumesc tuturor colegilor cu care am filmat, care mi-au dat curaj, care m-au ajutat să învăţ replicile şi care au repetat cu mine în pauze”, a spus Smiley.

Filmul „Odată pentru totdeauna” tratează o problemă sensibilă, dar foarte prezentă în societatea secolului XXI. Mai exact, prezintă drumul de la depresie la vindecare al lui Alex Zota, personajul interpretat de Smiley.

„Iura Luncaşu a făcut un film extraordinar de frumos şi cred că va avea un impact asupra oamenilor, pentru că este o problemă reală şi foarte multă lume suferă în tăcere de anxietate, de atacuri de panică, de depresie, în mod special după perioada asta pandemică. Îţi mulţumesc (Iura Luncaşu – n.r.) pentru curajul tău de a face acest film şi de a arăta şi partea vulnerabilă a lucrurilor”, a spus Giulia Nahmany.

„Odată pentru totdeauna” a fost produs de Next Spot, Luca’s Art Film, Roton Music, prin Arc Pictures, şi distribuit de Vertical Entertainment.

„A fost multă muncă în spatele acestei producţii, multă emoţie şi dorinţă de a vindeca prin artă. Sperăm ca filmul să ajungă la cât mai multe persoane şi să reprezinte un prim pas în drumul lor spre vindecare. A fost o deosebită plăcere să lucrez cu Iura Luncaşu şi cu toată echipa din spatele acestei producţii”, a spus Cătălin Muraru, fondator Roton şi co-producător „Odată pentru totdeauna”.

Filmul „Odată pentru totdeauna” poate fi urmărit în cinematografele din toată ţara începând cu 25 februarie. Mai mult, ziua premieriei vine şi cu o surpriză pentru cei care aleg să vadă filmul, începând cu ora 19:00, la Cineplexx Băneasa, când Smiley, alături de alţi actori din film, vor fi prezenţi pentru o sesiune de autografe.