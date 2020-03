Arme folosite ca recuzită în filme din seria „James Bond“, furate dintr-o locuinţă din Londra

Roger Moore, în „A View to a Kill“ FOTO IMDb

news.ro. Cinci arme dezactivate, inclusiv Beretta Cheetah (semiautomat), pistoale tip Tomcat folosite în „Die Another Day“ şi emblematicul pistol Walther PPK folosit în „A View to a Kill“ se află printre cele furate, scrie

Poliţia londoneză a fost chemată luni pentru o spargere în curs pe o proprietate de pe bulevardul Aldersbrook, Enfield. Suspecţii au părăsit locul până au ajuns poliştii. Vecinii i-au descris pe intruşi ca fiind trei bărbaţi caucazieni care au plecat într-un autoturism argintiu.

Se crede că suspecţii au forţat intrarea din spatele clădirii de unde au furat armele de foc - estimate la mai mult de 100.000 de lire sterline.

Alte arme furate sunt un Smith & Wesson .44 Magnum din „Live and Let Die“, şi un pistol Llama de calibru 22 din „Die Another Day“.

Detectivul Paul Ridley a spus: „Armele de foc sunt foarte diferite şi personalizate pentru anumite filme Bond. Acestea vor fi aproape sigur recunoscute oricui i-ar fi vândute. Multe sunt de neînlocuit. Pistolul Magnum este singurul realizat vreodată în crom. Pistolul din seria Walther PPK a fost ultima armă folosită de Roger Moore în «A View to a Kill». Proprietarul este foarte supărat că locuinţa i-a fost jefuită şi speră să recupereze obiectele din colecţie. Aş îndemna pe oricine care a fost martor la spargere sau pe cine ştie unde ar putea fi armele de foc sau cui i-ar putea fi oferite aceste obiecte pentru achiziţie, să mărturisească“.