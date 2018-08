A murit Stefan Karl Stefansson, starul din serialul pentru copii „Orăşelul leneş“. Actorul avea 43 de ani

Starul îndrăgit de copiii din întreaga lume datorită rolului lui Robbie Rotten din serialul „Lazy Town/Orăşelul Leneş“ s-a stins din viaţă marţi seară, înconjurat de familie şi prieteni, scrie TMZ.

„Dragul meu Stefan Karl Stefansson, în vârstă de 43 de ani, a murit după ce a luptat timp de doi ani cu cancerul biliar“, a anunţat şi soţia sa, Steinunn.

Stefansson a fost diagnosticat cu cancer biliar în 2016 şi a suferit o intervenţie chirurgicală. Boala a recidivat în 2018, iar o nouă operaţie nu a mai fost posibilă, scrie Daily Mail.

După ce a fost înştiinţat că boala a recidivat, actorul a postat un mesaj emoţionant pe pagina sa de Instagram: „Doar atunci când ţi se spune că vei muri în curând realizezi cât de scurtă e viaţa. Timpul este cel mai valoros lucru în viaţă pentru că nu se mai întoarce niciodată. Şi indiferent că îl petreci în braţele unui om drag sau singur în închisoare, viaţa ţi-o faci singur. Ţinteşte sus“.

Stefan Karl Stefansson FOTO Instagram via Daily Mail

Stefan Karl Stefansson avea patru copii, trei fete şi un băiat. Într-un alt mesaj pe reţelele sociale, actorul le mulţumea tuturor fanilor lui, care i-au deschis o platformă de strângere de fonduri, pentru a-l ajuta în lupta cu boala: „Vă mulţumesc din toată inima pentru tot sprijinul vostru. Mă emoţionaţi şi îmi daţi speranţă“.

După aflarea veştii că boala a recidivat, soţia actorului a scris un mesaj, la rândul ei, pe pagina sa de Facebook: „Chiar dacă am ştiut de ceva timp că această zi va veni, e o lovitură teribilă. Nu există cale de vindecare. Acum va trebui să recurgem la chimioterapie pentru a încerca să-i prelungim viaţa. Boala lui a avut un impact asupra întregii familii, în mod firesc. În unele zile suntem foarte trişti, iar în altele reuşim să fim fericiţi pentru tot ceea ce am avut până acum şi pentru tot ce am trăit şi acumulat împreună. Nimeni nu ne poate lua asta niciodată, nici măcar moartea“.

Actorul din „Orăşelul Leneş“, alături de familia sa FOTO Instagram

Stefan Karl Stefansson, născut în Islanda, a jucat timp de 10 ani în serialul pentru copii „LazyTown/Orăşelul Leneş“, alături de Julianna Mauriello. Ultimul episod în care a apărut actorul

a fost difuzat în 2014.