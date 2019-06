Tudor Chirilă a întrerupt piesa de teatru din cauza unei spectatoare: „Faptul că plăteşti bilet nu-ţi dă dreptul să faci ce vrei“. Ce l-a deranjat pe actor

Actorul şi cântăreţul Tudor Chirilă a povestit cum a fost nevoit să întrerupă spectacolul în care juca, „In a forest dark and deep“, din cauza unei „domnişoare extraordinare“ din public, care a ieşit în evidenţă prin „replici de popcorn“ şi căreia i-a sunat telefonul de două ori.

„Aseară la spectacol am avut din nou o domnişoară extraordinară în public. Bine, era un grup de trei, dar una a strălucit. Prima dată vorbea în acelaşi timp cu mine, la mai puţin de un metru distanţă. Am fost nevoit să întrerup spectacolul pentru că pur şi simplu nu puteam vorbi în acelaşi timp cu remarcile ei de popcorn. I-am explicat în şoaptă că aici e teatru, nu cinematograf, suntem vii, chiar muncim şi ea ne deranjează. Avea un amestec de zâmbet tâmp şi ruşinat, n-aş putea să vă indic proporţia între stări. Înainte de acest moment îi sunase telefonul, scurt. Asta deşi la începutul spectacolului o domnişoară din echipa unteatru rugase spectatorii să-şi închidă telefoanele. După ce am apostrofat-o şoptit, am reluat jocul. Emoţia noastră şi a publicului fusese deja puternic zdruncinată aşa că revenirea la starea iniţială era dificilă. Oricum, n-am fost lăsaţi s-o atingem căci domnişoarei, da, aceleiaşi, i-a sunat alarma de la telefon. De data asta a fost amendată de colega mea (eu aş fi abandonat o cauză pierdută). O nuanţă nouă a apărut în vocea piţişoarei (rezulatul împerecherii între domnişoară şi piţipoancă): ţâfna. Cu ţâfnă deci, i-a explicat colegei mele că e o alarmă, ce-ar vrea să facă? Momentul m-a închis definitiv (restaurant) şi am considerat-o o cauză pierdută“.

În acest context, Tudor Chirilă a declarat că dacă un asemenea comportament nu este sancţionat ca atare, fenomenul ar putea lua amploare. De asemenea, artistul e de părere că achiziţia unui bilet la teatru nu oferă dreptul unui spectator de „a face ce vrea“ în sala de spectacol.

„Cu toate astea cred că asemenea exemplare, dacă sunt lăsate să zburde liber într-un spectacol de teatru, riscă să se substituie rolurilor noastre. Spectacolul nostru a fost depunctat de un spectator pe mystage.ro pentru că am făcut o asemenea întrerupere în trecut. A primit trei stele şi explicaţia că nu trebuie făcută educaţie cu forţa. Eu răspund că n-am forţat pe nimeni, dar dacă teatrul este casa mea, atunci tu trebuie să te conformezi regulilor casei mele. Faptul că plăteşti bilet îţi garantează accesul la spectacol, nu-ţi dă şi dreptul să faci ce vrei în casa mea. Da, de fiecare dată când aceste reguli sunt încălcate eu voi lua atitudine. Chiar dacă cu preţul unui scurticurcuit al efemerei împliniri de catharsis“, a fost mesajul artistului.

