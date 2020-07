Tom Hanks, mesaj pentru cei care refuză să poarte mască de protecţie: Nu am niciun respect pentru voi. Este cel mai simplu lucru pe care poţi să-l faci

Tom Hanks (63 de ani) face apel la solidaritate în rândul americanilor pe fondul pandemiei. „Nu am niciun respect pentru cei care nu poartă mască”, a spus actorul.

“The idea of doing one’s part should be so simple: wear a mask, social distance, wash your hands. That alone means you are contributing to the betterment of your house, your work, your town, your society as a whole.” -@tomhanks pic.twitter.com/N7JDFrk2KH