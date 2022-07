Tom Cruise, starul fără vârstă. De ce i se spune actorului „a opta minune a lumii“

Nu am greşi cu nimic dacă l-am numi ”cel mai sexy sexagenar în viaţă”.

O lume întreagă îi admiră vivacitatea, iar în cel mai recent ”Top Gun” ne-a lăsat de-a dreptul fără răsuflare cu prezenţa-i carismatică.

The New York Times l-a numit „ultimul superstar adevărat“. Esquire l-a numit „a opta minune a lumii“. Exagerări sau nu (OK, exagerări), cert este că, după 40 de ani de carieră, Tom Cruise continuă să facă legea la Hollywood. Puţini ar fi crezut că cel mai recent film al său, Top Gun: Maverick, continuarea peliculei-fenomen din 1986, va doborî orice record, devenind cel mai bine vândut film al anului în SUA.

