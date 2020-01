Tom Cruise, tot mai multe intervenţii chirurgicale şi tratamente la nivelul feţei. Cât de schimbat e actorul

Cruise luptă să îşi păstreze aspectul tineresc, dar de această dată pare că a exagerat cu botoxul şi cu procedurile de lifting. Tom Cruise are 57 de ani şi niciun rid, dar faţa lui are, totuşi, un aspect nefiresc. În toată această goană spre perfecţiune, eroul filmelor de acţiune are toate şansele să rămână în scurt timp fără trăsăturile care l-au consacrat.