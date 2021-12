The Mail on Sunday a publicat pe prima pagină „mea culpa“, după ce a pierdut procesul intentat de Meghan Markle

Meghan Markle a câştigat procesul contra societăţii editoare a tabloidului, Associated Newspapers, pe care a acuzat-o că s-a amestecat în viaţa privată după publicarea unei scrisori adresate tatălui ei.

The Mail on Sunday a fost obligată să publice pe prima pagină rezultatul înfrângerii sale judiciare iar editorul să plătească 450.000 de lire sterline (530.000 de euro) ducesei de Sussex taxe judiciare.

Textul în chestiune a fost publicat duminică pe prima pagină a ziarului, în timp ce o versiune mai lungă este în pagina a treia.

„Ducesa de Sussex câştigă procesul pentru încălcarea dreptului de autor contra Associated Newspapers pentru articole publicate în The Mail on Sunday şi pe site-ul mail online”, se poate citi.

Fosta actriţă americană a reproşat Associated Newspapers că i-a afectat viaţa privată publicând fragmente dintr-o scrisoare adresată în august 2018 tatălui ei Thomas Markle, 76 de ani, cu care nu are o relaţie apropiată. În această scrisoare, publicată în 2018 (puţin după căsătoria cu prinţul Harry), ea îi cerea să nu mai mintă presa cu privire la relaţia lor destrămată.