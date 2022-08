Steve Grimmett, solistul formaţiei britanice Grim Reaper, a murit la vârsta de 62 de ani

Vestea a fost confirmată de fiul său Russ Grimmett, pe Facebook: „Nu putem să exprimăm în cuvinte sentimentele actuale. Din păcate, tatăl nostru a murit astăzi şi lasă un gol imens în lume şi în inimile noastre”.

Nu a fost anunţată nicio cauză a decesului.

Parte a noului val de heavy metal britanic, formaţia Grim Reaper s-a format în Worcestershire în 1979, iar Grimmett s-a alăturat în 1982, înlocuindu-l pe Paul de Mercado.

Grimmett a spus pentru Cosmick View că Elton John este „motivul pentru care cânt”. De asemenea, a făcut referire la David Coverdale, Dio şi Rob Halford de la Judas Priest ca fiind cei care l-au influenţat.

Grimmett va deveni singurul membru constant al trupei din 1982 până în 1988 şi apoi din 2006 până în prezent.

În ianuarie 2017, Grimmett a fost internat în timpul unui concert în Ecuador pentru o infecţie la piciorul drept. În urma operaţiei, a rămas cu o amputare parţială.

Albumul de debut „See You in Hell” a apărut în 1983. Un alt album, „At the Gates”, a fost lansat în 2019. În ianuarie 2022, Grimmett a spus că trupa lucrează la material nou. Într-un interviu din mai 2022, Grimmett a spus că nu are niciun regret, în ciuda faptului că nu are bani.