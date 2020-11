Sophia Loren: "Cary Grant a fost un bărbat foarte frumos, dar nu m-a cerut de soţie!" Legendara actriţă de 86 de ani vorbeşte deschis despre viaţa ei

"Viaţa te poartă prin atât de multe experienţe, dar mereu am încercat să trăiesc fără regrete. Şi cred că am atins acea stare de pace. Am avut şi am tot ce mi-am putut dori de la viaţă, o familie minunată, copii şi nepoţi frumoşi. Singurul meu regret este că nu am purtat rochia de mireasă. Acesta a fost visul meu pe care încă îl port în mine", a mărturisit Sophia Loren despre căsătoria ei cu Carlo Ponti, care nu a fost una lipsită de probleme la început, întrucât Carlo era încă însurat cu Giuliana Fiastri atunci când a început relaţia cu tânăra Sophia.

Citeşte continuarea aici!