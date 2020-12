Simona Ţăranu, despre căsnicie, mutatul într-o casă nouă şi afecţiunea cu care a fost diagnosticată: „A fost un an ca o electrocardiogramă“

OK: Ce s-a schimbat în viaţa ta de când cu pandemia?

Simona Ţăranu: M-am adaptat din mers, pentru că m-a ajutat foarte mult serviciul. Nu am întrerupt deloc activitatea profesională, iar la Digi Sport starea de spirit a fost surprinzător de bună. Am conştientizat riscurile şi mi-am impus această distanţare, măsură concretă care te poate salva. Nu cred că mai e loc de nostalgii în pandemie. Conştientizezi riscurile, aplici măsurile şi îţi salvezi viaţa. Pe a ta şi a celor din jur. Doar aşa putem depăşi această perioadă cât mai curând. Dacă nu respectăm aceste simple măsuri, ne învârtim în cerc.

Dar nu pandemia m-a afectat. Totul s-a suprapus cu o veste tristă din zona personală.

Ai apropiaţi care s-au îmbolnăvit?

Prieteni doar. Din familie, nimeni. Părinţii şi bunicii sunt în Piatra Neamţ şi evident că m-am gândit la ei atunci când a fost tragedia la spitalul din oraş. Din fericire, ei sunt bine, respectă regulile şi asta face diferenţa. Un moment de neatenţie poate fi fatal.

Ce veţi face de sărbători? Vă vor găsi în Bucureşti? Există o tradiţie pe care o respectaţi?

Anul acesta sigur vom fi în Bucureşti. În decembrie vom fi în casă nouă, ne preocupă amenajarea apartamentului, aşa că nu avem nimic altceva în plan. Eu voi lucra în săptămâna cu Revelionul, aşa că aşteptăm părinţii pe la noi. De văzut cu prietenii nu se pune problema anul acesta. Distanţarea este literă de lege şi vom respecta până trece pericolul. Nu e loc de excepţii. A fost un an atipic şi sfârşitul lui va fi la fel. Mă simt norocoasă că am o familie sănătoasă. Prefer să văd partea plină a paharului. Să fim mulţumiţi că avem la îndemână tehnologia, internetul care ne aduce împreună. Aşa am reuşit să păstrăm legătura cu toţi cei dragi.

Ne povesteşti o întâmplare nostimă petrecută în studioul tv?

Nostimă? Păi o întâmplare mai haioasă şi celebră nu cred că aţi văzut şi auzit! Cum poţi să îi spui lui Raed Arafat, Rafael Nadal?! Eu am reuşit! Şi dacă mă întrebaţi cum, nu am o explicaţie logică. Sunt numele cu care jonglăm zilnic. Era mare agitaţie în timpul jurnalului, pentru că informaţiile veneau în timp real şi tot aşa trebuia să le şi transmit. Degeaba am corectat ştirea, pentru că deja eram celebră. Mă bucur că am smuls zâmbete şi i-am invitat pe toţi la finalul zilei să mă urmărească în continuare la ştiri, că nu se ştie când „revin” cu altă năstruşnicie.

