Riscă Will Smith să piardă Premiul Oscar câştigat în anul 2022? Declaraţiile Academiei Americane de Film

„Pentru a fi cât se poate de clari, condamnăm acţiunile domnului Smith care au avut loc duminică noaptea”, a comunicat Academia Americană de Film, după ce pe 28 martie au anunţat că urmează să deschidă o anchetă.

Într-o altă scrisoare semnată de CEO-ul Academiei Americane de Film, aceştia au declarat că: „după cum este subliniat în regulamentele noastre, Consiliul de Guvernanţi ai Academiei va stabili acum acţiunile potrivite în legătură cu domnul Smith”.

De asemenea, Academia a susţinut că decizia va fi luată după concluzia unui proces oficial „care va dura câteva săptămâni”.

În scrisoare mai este precizat că liderii Academiei Americane se vor întâlni şi miercuri seară, 30 martie, pentru a decide cursul de urmat.

Experţii cred că această decizie drastică, fără precedent, nu va fi luată rapid.

Will Smith a câştigat primul Premiu Oscar în 2022

Actorul american în vârstă de 53 de ani a cărui carieră a prins aripi după rolul său din The Fresh Prince of Bel-Air, a apărut în numeroase filme cunoscute, precum: Bad Boys (1995), Men in Black (1997) şi sequel-urile acestora, Independence Day (1996), Enemy of the State (1998), Ali (2001), I, Robot (2004), Hitch (2005) şi I Am Legend (2007).

Smith a câştigat Premiul Oscar în 2022 pentru interpretarea tatălui surorilor Serena şi Venus Williams în filmul King Richard.

Actorul s-a plâns, într-un interviu acordat în luna noiembrie a anului 2021, că a petrecut cele mai „îngrozitoare” ore din viaţa sa, alături de cele două campioane ale tenisului.

Surorile Wiliams au solicitat să vadă filmul înainte de a fi lansat în cinematografe, pentru a alege dacă vor ca numele lor să fie asociat cu cel al lui Smith. Actorul a afirmat că „au fost cele mai groaznice două ore din viaţa mea, ele erau vraişte şi în lacrimi dar l-au iubit”.