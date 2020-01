Replica lui Tudor Gheorghe după ce a fost criticat de Funeriu şi Caramitru: „Sunt la Techirghiol, nu mă interesează prostiile pe care le debitează“

Într-un interviu pentru „Adevărul“ din octombrie 2018 , întrebat dacă a avut probleme din cauza faptului că tatăl a fost deţinut politic, Tudor Gheorghe a răspuns: „Tatăl meu a fost condamnat politic 22 de ani, pe timpul comuniştilor, iar eu atunci am terminat un institut de teatru şi am ajuns ce sunt. Nu am avut probleme. Tu crezi că cei de la cadre nu ştiau, dar au zis: «copilul are talent, lăsaţi-l, mă, în pace, ce vină are el». Au fost oameni care mi-au şi atras atenţia la un moment dat: «Opreşte-te, nu mai spune, că nu e bine» Se face o mare confuzie între Securitatea torţionară, care te aştepta să spui un banc cu Ceauşescu şi să te ia să te bată, şi Securitatea statului. Şi pe mine oameni aleşi, oameni deştepţi din acea Securitate m-au ocrotit. Eu am fost mai mult plecat în străinătate înainte de ‘89 decât după“.