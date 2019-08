Reacţia Ioanei Ginghină după ce Alexandru Papadopol a fost surprins sărutându-se cu Adriana Titieni

Ioana Ginghină a reacţionat cu privire la imaginile apărute în presă. Actriţa, care i-a fost soţie timp de 12 ani lui Papadopol, alături de care are o fiică, Ruxandra (11 ani), a declarat în cadrul unei emisiuni difuzate de Antena Stars că nu a ştiut nimic despre ceea ce pare a fi noua relaţie a fostului său soţ.

Ioana Ginghină s-a arătat oarecum nemulţumită de faptul că Papadopol s-a afişat în public, degajat, şi au fost surprinse „atâtea săruturi pătimaşe“ cu o altă femeie, invocând faptul că fiica lor ar putea fi afectată de astfel de subiecte apărute în mediul online şi în presă.

„La un moment dat, oricum ar fi apărut, că e la unul, că e la altul, la un moment dat apărea cineva. Dar să nu fie atât de public şi să nu fie atâtea săruturi pătimaşe în public. Doar că eu asta aş fi vrut, şi de la mine am pretenţia să nu fie pe stradă, în locuri publice, deoarece copiii sunt răi la şcoală. Internetul le este la îndemână, nu trebuie să le spună părinţii acasă“, a precizat Ioana Ginghină.

„Nu bănuiam. Noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. El a plecat din februarie de acasă, deci eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul (motivul despărţirii - n.red.). Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul“, a mai spus actriţa.

Alexandru Papadopol şi Adriana Titieni FOTO Spynews

Adriana Titieni a jucat în mai multe producţii cinematografice şi de televiziune alături de Ioana Ginghină şi Adrian Titieni, cum ar fi serialul «În familie». Între timp, au apărut zvonuri care spun că Adriana Irimescu, fostă Titieni, a divorţat de marele actor Adrian Titieni în urmă cu un an şi jumătate, potrivit Adriana Irimescu, fostă Titieni, a divorţat de marele actor Adrian Titieni în urmă cu un an şi jumătate, potrivit Cancan.ro

Adriana Titieni FOTO Cinemagia