Rapperul american Drakeo the Ruler a fost înjunghiat mortal în culisele unui concert

Live Nation, care a ajutat la organizarea festivalului, a închis evenimentul la scurt timp după ce incidentul a fost anunţat.

„A existat o altercaţie în culise", a declarat promotorul evenimentului într-un comunicat, adăugând că „din respect pentru cei implicaţi şi în coordonare cu autorităţile locale, artiştii şi organizatorii s-a decis să nu se mai continue" spectacolele planificate.

Snop Dogg urma să urce pe scena aceluiaşi eveniment şi a scris pe Twitter că se afla în cabina sa când a fost informat despre incident. El a părăsit locul imediat după.

„Sunt întristat de evenimentele de aseară de la festivalul „Once Upon a Time in LA", a scris el. "Condoleanţe familiei şi apropiaţilor lui Drakeo the Ruler", a adăugat Snoop Dogg.