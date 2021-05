Prima reacţie a fiicei soţilor Gates după anunţul că părinţii ei vor divorţa

„Bună ziua prieteni, mulţi dintre voi ştiţi acum de separarea părinţilor mei”, a scris Jennifer Gates, fiica cea mare a cuplului, pe Instagram, adăugând: „Este un moment dificil pentru întreaga noastră familie. Încerc încă să învăţ să mă descurc cu emoţiile mele şi să fac acest lucru cât mai bine posibil, la fel ca ceilalţi membri ai familiei în acest moment”. Tânăra de 25 de ani a afirmat că nu va face „niciun comentariu suplimentar” cu privire la divorţul părinţilor, transmite Mediafax.

Tânăra de 25 de ani a afirmat că nu va face „niciun comentariu suplimentar” cu privire la divorţul părinţilorm dar cu toate acestea, ea a mulţumit comunităţii pentru sprijin şi „mesajele minunate”.

Născută pe 26 aprilie 1996, Jennifer este cea mai mare dintre cei trei copii ai lui Bill şi Melinda Gates. Fratele ei Rory, în vârstă de 21 de ani, şi sora Phoebe, în vârstă de 18 ani, nu au reacţionat public la despărţirea părinţilor.

Miliardarul Bill Gates, fondatorul Microsoft, şi soţia sa Melinda şi-au anunţat, luni, divorţul , după 27 de ani de căsnicie.

„După o îndelungă considerare şi multă muncă pentru relaţia noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă”, au anunţat cei doi pe Twitter şi Facebook.

În momentul de faţă, Bill Gates, cofondatorul Microsoft, este al patrulea cel mai bogat om din lume cu o avere netă estimată la 146 de miliarde de dolari, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg.

Acesta şi soţia sa locuiesc în statul american Washington unde toate bunurile obţinute în timpul căsătoriei sunt partajate 50-50 dacă nu este prevăzut altfel printr-un contract prenupţial. Un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a refuzat să comenteze dacă soţii Gates au avut o asemenea înţelegere.