Pavel Bartoş, dezvăluiri despre familia sa. Cu ce se ocupă soţia prezentatorului

„Ea a avut o pasiune mai veche, pentru că tatăl ei a fost doctor. Este studentă în anul doi la Medicină, e cea mai bună din anul ei. Ea vrea să fie medic pediatru, dar la finalul facultăţii nu ştii cum se vor schimba lucrurile.

Este de admirat, ştii cât e de învăţat? Acolo dai examene în fiecare săptămână. Îi place, e hăruită. Cred că asta a fost să fie. E de admirat la ea că nu a renuntat niciodată la visul ăsta. A renunţat la cariera de actriţă pentru că i-a plăcut să fie mamă, şi asta e de admirat. I-am şi zis: ‘acum hai, vino cu carnetul de note să văd. Şi am văzut note de 10, ‘pe tine te duc la cofetărie. Când a intrat în anul I de facultate am zis: ‘spune-mi şi mie când e prima şedinţă cu părinţii, ca să ştiu să mă duc, să văd ce rechizite îţi cumpăr. Este enorm de învăţat, eu am crezut că înveţi în sesiune, dar aici înveţi zi de zi”, a declarat Pavel Bartoş în cadrul podcastuui găzduit de Mihai Petre.

„Pentru familia ta, e bine să fii alături de ei, să fii cu ei, să faci clătite sâmbătă dimineaţa, să ieşim în parc, să mergem la munte. Asta e bine pentru ei. Să ne bucurăm concret unii de alţii. Normal că îmi doresc să mai evoluez, tot timpul ai chestia asta de autdepăşire. Mă bucur de ce mi se întâmplă. Joc la Teatrul Odeon, am familia pe care o am, prezint Românii au talent, prezint Vocea Romaniei, am filmul meu, fac încă unul… (…) Noi suntem din generaţii diferite, noi acum învăţăm să fim părinţii ideali, dar noi nu am crescut aşa. La mine era o dramă când mama mergea la şedinţa cu părinţii, era clar că făceam ceva. Eu i-am învăţat pe copiii mei să nu le fie teamă, dacă s-a întâmplat ceva la şcoală să-mi spună. (…) Calitatea mea este soţia, care m-a învăţat să am răbdare. Câteodată, noi din lipsă de timp suntem mai apucaţi. Răbdare, altfel pierzi relaţia cu acel copil”, a mai spus Pavel Bartoş.