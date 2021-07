O nouă carte de memorii readuce în prim-plan ipoteza asasinării actriţei Marilyn Monroe. Frank Sinatra a susţinut mereu că aceasta a fost omorâtă

4 august 1962, ora 22.00, este noaptea în care Marilyn Monroe a fost găsită dezbrăcată, întinsă pe patul său, ţinând telefonul în mână. Avea 36 de ani şi luase nu mai puţin de 50 de somnifere, după cum scria presa vremii. Imediat au apărut mai multe ipoteze: suicid, accident şi crimă.

Teoria sinuciderii este cea mai verosimilă, mai ales că nu era prima tentativă de acest gen, iar Marilyn încercase deja de patru ori să-şi ia viaţa. Totuşi, anchetatorii nu au găsit probe clare care să valideze această ipoteză.

Varianta accidentului este explicată de administrarea medicamentelor. Se pare că medicii artistei, care nu discutaseră în prealabil, i-au administrat medicamente diferite ce a cauzat o supradoză.

Crima constituie o a treia ipoteză: cineva ar fi intrat în camera vedetei în noaptea aceea şi i-ar fi administrat forţat somniferele. Potrivit unor surse, în spatele incidentului s-ar fi aflat preşedintele John F. Kennedy. Marilyn cunoştea multe secrete politice şi reprezenta un adevărat pericol pentru preşedinte. Alte surse susţin că reprezentanţii Mafiei sunt responsabili pentru moartea lui Marilyn.

Acest lucru l-a susţinut mereu şi fostul prieten al actriţei, celebrul cântăreţ Frank Sinatra, potrivit unei cărţi recente de memorii „Sinatra and Me: In The Wee Small Hours“, scrisă de fostul manager şi prieten apropiat al lui Sinatra, Tony Oppedisano.

