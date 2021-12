Monica Davidescu: „N-am primit niciodată nimic de-a gata”

Monica, în pandemie ai găsit formula ideală prin care să nu te laşi copleşită de negativism şi temeri. Dar te întreb direct: tu ai fost vreodată disperată?

Ai trăit acest sentiment? Da, l-am trăit. Dar am încercat să-l depăşesc, pentru că am avut parte de o altă educaţie. N-am primit niciodată nimic de-a gata. Am rămas orfană de la vârsta de trei ani. Şi ideea era să-ţi câştigi locul tău prin muncă. Niciodată nu am putut să bat din picior, ca un copil răzgâiat: „Vreau asta! Nu, eu am dreptate, nu tu“. Sub nicio formă.

