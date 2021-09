Mircea Badea surprinde: „Nu trăiesc sănătos, nu mănânc sănătos. Nu mă confundaţi cu Carmen”

Mircea Badea a şocat, duminică seară, când a făcut mărturisiri despre actualul său stil de viaţă, care nu este nici pe departe influenţat de iubita lui, Carmen Brumă. Prezentatorul de la Antena 3 a dezvăluit în emisiunea „Punctul de întâlnire” că nu mai merge la sală de multă vreme, doarme foarte puţin şi nu are deloc grijă la alimentele pe care le consumă.

„Despre mine se scriu nişte inexactităţi totale. Mircea Badea, eu sunt, care ştiţi are un stil de viaţă sănătos...Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viaţă sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viaţă sănătos. Un tip care se duce la sala de forţă. Nu mă duc la sala de forţă! Care mănâncă sănătos... Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viaţă. Îmi confundă mie stilul de viaţă cu cel al lui Carmen.Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viaţă al lui Carmen cu stilul meu de viaţă”, a declarat Mircea Badea, la Antena 3.

