Mirabela Dauer: „Pe toţi iubiţii mei i-am cocolit, i-am alintat şi cred că a fost prea mult şi s-au sufocat“

Mirabela Dauer a strălucit pe scenă în anii tinereţii, însă la capitolul dragoste a avut de suferit. Interpreta a fost căsătorită de două ori, iar ultima experienţă s-a dovedit a fi un adevărat coşmar, care a marcat-o pe viaţă. La doar 18 ani, pentru a se bucura de libertate şi de petreceri nocturne, fără să mai fie certată de tatăl ei, Mirabela s-a măritat cu Willy Dauer, căsnicie care s-a încheiat însă după doar cinci ani. Dar, cel de-al doilea mariaj avea să fie, după cum mărturisea, drama vieţii ei.

„Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat“

La începutul anilor '70, Mirabela Dauer s-a îndrăgostit de regizorul de televiziune Traian Popovici, rodul iubirii fiind fiul lor, Alexandru. Au divorţat „cu cântec“ după 8 ani de căsătorie. A urmat un proces dureros de custodie, în urma căruia copilul i-a fost încredinţat tatălui. Judecătorii au considerat că artista stătea prea mult plecată în turnee şi nu ar fi avut timp şi de băiat. Mirabela Dauer şi-a luat inima în dinţi şi a povestit despre iadul trăit cu Traian Popovici: „Am intentat divorţ din cauza violenţei lui. După atâtea bătăi pe care le-am încasat de la el, am cedat. Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat, după care mi-a promis că mă omoară. A fost cel mai nefericit mariaj al meu“. Totuşi, ea n-a încetat să creadă în dragoste şi le-a mai dat şanse şi altor bărbaţi să o cucerească, scrie Click!

S-a iubit şi cu Sandu Andriuţă, un ardelean cu zece ani mai tânăr, de care însă s-a despărţit în urmă cu opt ani. O vreme a fost atrasă şi de un bărbat din SUA, a cărui identitate nu a vrut să o dezvăluie. Rămasă singură, acum, la 72 de ani, Mirabela a făcut o declaraţie dulce-amară: „Eu sunt o fire mămoasă, cocoloaşă aşa. Pe toţi iubiţii mei pe care i-am avut i-am cocolit, i-am alintat şi cred că a fost prea mult şi s-au sufocat. Nu insist, dacă nu mă suni, nu deranjez. I-am sufocat prin bunătatea mea“, a declarat Mirabela Dauer recent, la emisiunea „Vorbeşte lumea“, de la Pro TV.

De asemenea, într-un interviu din 2017, Mirabela Dauer mărturisea că şi-a pierdut încrederea în oameni: „Din păcate, eu investesc foarte mult într-o relaţie, fie ea de dragoste, de prietenie, de colegialitate. De aceea, resimt greu o dezamăgire produsă de persoanele respective. La început mă frământam foarte tare. Era un adevărat chin. Cu timpul însă am ajuns la înţelepciune. Nu mă mai consum. Mă delimitez de oamenii care mă dezamăgesc. Îi ignor. După ce mi-au înşelat aşteptările, oamenii aceştia au dispărut o dată pentru totdeauna din viaţa mea. Pentru toată viaţa.“

În tinereţe a vrut să se călugărească

Artista a mărturisit şi că în tinereţe a vrut să ia calea credinţei şi să îmbrace haina de măicuţă. A fost sfătuită să se gândească bine înainte de a face o alegere atât de profundă. Evreică la origine, Mirabela Dauer a ales, totuşi, muzica şi s-a botezat, în anul 1996, în religia creştin ortodoxă. Avea 49 de ani la acel moment.

„Eu sunt evreică, după părinţii mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coşciug şi m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am o soră, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toţi prietenii mei sunt ortodocşi. Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii. Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit“, a mai spus Mirabela Dauer, în emisiunea „Vorbeşte lumea“, de la Pro TV.