Mihai Călin:„În căsnicie, e şi fericire, şi suferinţă, şi scandal, şi linişte“

Cum vezi tu viitorul apropiat?

Nu am o viziune clară. Trec şi eu prin stări diferite, de la supărare, furie, depresie, la speranţă că totul se va rezolva cu bine. E multă ură şi lipsă de empatie în societate acum. Rolul artei, al teatrului, chiar ăsta era – să-i facă pe oameni să-şi pună întrebări, să-i apropie de conceptul de empatie. Altfel viaţa n-are niciun sens. A fost şi o perioadă agitată social şi politic pentru români..

La peste trei decenii de la Revoluţie, te gândeşti vreodată cum ar fi fost viaţa ta trăită peste hotare?

Între ‘90-’93, am fost în turnee cu Trilogia lui Andrei Şerban şi am fost şocat de ce am văzut pe-afară. Mi s-a propus atunci să rămân în Italia, Brazilia şi New York, dar eu am pus tot timpul meseria pe primul loc, eram la început, foarte entuziast şi nu mă imaginam rămânând acolo. Dacă nu aş fi făcut actorie şi aş fi rămas la Politehnică – făcusem trei ani de Politehnică înainte de Actorie – sigur plecam din ţară.

