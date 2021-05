Meseriile vedetelor dinainte de celebritate. Ce joburi au avut Mihai Găinuşă, Toma Cuzin şi Adrian Văncică

Munca este sănătoasă şi nu este ruşinoasă, spune un vechi proverb românesc, iar multe dintre vedetele noastre au făcut în tinereţe joburi la care nu te aştepţi.

De exemplu, Mihai Găinuşă (50 de ani), fostă vedetă la “Cronica Cârcotaşilor”, i-a povestit Nataşei Culea, în emisiunea „BookMedia” de la A7TV, că a lucrat într-o centrală telefonică.

„Terminasem un liceu industrial de profil, de poştă şi telecomunicaţii, am fost distribuit într-o centrală telefonică unde nu ştiam să fac nimic. Patru ani de zile am luat un salariu binemeritat acolo. După care am zis că nu o să pot să-mi petrec toată viaţa într-o centrală şi am zis să fac ceva. Aveam un viitor asigurat pe vremea aceea, dar s-a văzut că era o idee greşită deoarece Romtelecomul de atunci s-a vândut. Şi foarte multă lume a fost dată afară, s-au schimbat şi timpurile, mă rog, s-a trecut la smartphone. Tehnologia a evoluat şi pentru mine a fost simplu, pentru că nu eram în ea, n-aveam nicio legătură. Dar viaţa te aruncă pe unde nu crezi”, a povestit Găinuşă.

