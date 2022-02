Mark Lanegan, solist al formaţiei Screaming Trees şi membru în Queens of the Stone Age, a murit la 57 de ani

„Prietenul nostru Mark Lanegan a murit în această dimineaţă, în locuinţa sa din Killarney, Irlanda”, este mesajul de pe contul său de Twitter. „Un cântăreţ, compozitor, muzician iubit, el avea 57 de ani şi era căsătorit cu Shelley. Familia cere tuturor respectarea vieţii private în aceste momente”.

Uneori, înregistrând cu semnătura „Dark Mark”, Lanegan şi-a respectat supranumele, în activitatea sa concentrându-se pe ceea ce el a numit teme precum „pierderea, dorul, moartea şi dependenţa chimică” în melodiile în care alterna forţa cu lirismul. Unele dintre cele mai profunde compoziţii ale sale au fost inspirate de o viaţă chinuitoare, marcată de infracţiuni şi dependenţă. În 1985, Lanegan era deja un alcoolic cu multe arestări la activ.

De-a lungul carierei, a colaborat cu muzicieni precum Kurt Cobain, PJ Harvey, Isobel Campbell şi Moby.

Anul trecut, a fost spitalizat mai multe luni după ce a contractat Covid şi a fost în comă indusă medical, potrivit BBC.

Născut în statul Washington în 1964, Lanegan s-a alăturat Screaming Trees în anii 1980 şi a continuat să producă opt albume de studio până la despărţirea grupului în 2000.

El a apărut pentru prima dată pe albumul „Rated R” al Queens of the Stone Age în 2000, împrumutându-şi vocea şi talentul de compozitor pentru mai multe melodii şi a cântat şi pe albumul lor, „Songs for the Deaf”.

Mai târziu a format The Gutter Twins cu vocalistul Afghan Whigs Greg Dulli şi a înregistrat, de asemenea, câteva albume solo.

În 2020, el a publicat cartea de memorii „Sing Backwards And Weep”, în care vorbeşte de la „dependenţă la turnee, infracţiuni mărunte, lipsa de adăpost şi moartea tragică a celor mai apropiaţi prieteni” - printre ei Kurt Cobain de la Nirvana şi Layne Staley de la Alice in Chains.