„Maman Dion”, mama cântăreţei Celine Dion, a murit

În ultimele sale luni, se pare că ar fi suferit mai multe afecţiuni, printre care pierderea memoriei, a vederii şi deficienţe de auz, potrivit TMZ.

Maman Dion a fost mama a 14 copii, cea mai cunoscută dintre ei fiind cântăreaţa Celine.

În semn de preţuire, Celine a postat, vineri seara, un portret cu numeroasa sa familie, alături de un text în care ea şi cei 13 fraţi ai ei îşi declară iubirea pentru mama lor.

Foto: facebook/Celine Dion

Ea a scris: "Maman, te iubim atât de mult ...Îţi dedicăm ţie spectacolul din această seară şi îţi cânt din toată inima. Iubire, Céline xx ..."

Celine are programate concerte în Miami şi Florida, la sfârşitul săptămânii.

Therese a susţinut dintotdeauna cariera de cântăreaţă a fiicei sale, ea fiind şi cea care a scris prima melodie a fiicei sale, It Was Only A Dream, cântec care a propulsat-o pe Celine în lumina reflectoarelor.

Moartea lui Therese vine la două zile după comemorarea a patru ani de la moartea soţului lui Celine, Rene Angelil.

Celine este unul dintre cei 14 copii ai lui Therese şi al soţului acesteia, Adhémar. Therese s-a căsătorit cu soţul ei în 1945, iar Adhémar s-a stins în 2003.

Pe lângă cariera strălucită în showbiz, Therese a fondat şi Fundaţia Maman Dion în 2006, care a oferit suport copiilor defavorizaţi din Quebec.