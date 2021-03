Lora, reacţii adverse după rapel: „Mă ustura carnea şi nu puteam să mă ridic”. Cum se simte acum

„Marţi am avut rapelul. Am ajuns acasă şi prima dată m-a luat somnul, dar nu ştiam, dacă este de la frică. M-am trezit a doua zi de dimineaţă, miercuri, cu o energie super bună. În timpul emisiunii m-a luat aşa o chestie. Eram cu o stare de leşin, ameţită şi nu puteam să păstrez imaginea. Am ajuns acasă, m-am descălţat şi am adormit pe canapea. M-am trezit seara pe la ora 10. M-am trezit cu migrene, febră 38, dar eu simţeam că ard mai tare.

Mă ustura carnea şi nu puteam să mă ridic. Dacă mă ridicam, simţeam că îmi cade capul, eu care nu am niciodată dureri de cap. Pentru mine durerea de cap a fost anormală.(..) Am avut aceste simptome după rapel, le-am considerat normale, însă am rămas acasă. M-am trezit a doua zi crezând că sunt bine. Eram puţin transpirată, m-am ridicat în fund pe pat, aşteptam să văd dacă mi se întâmplă ceva. Când m-am ridicat să mă duc la baie eram beată fără să fiu beată. M-am ţinut de pereţi şi am confirmat echipei că nu pot să ajung la emisiune", a spus Lora pe reţelele de socializare.

Lora s-a întors în emisiunea pe care o prezintă la PRO TV, povestind că a scăpat de toate simptomele.

„Marţi am avut rapelul, am venit ca o floricică la emisiune, când a început să se învârtă platoul. Cove a trebui să termine emisiunea singurel. Eu am adormit în drum spre casă, am ajuns acasă, am dormit pe canapea până la 10 seara. Pur şi simplu, nu mă puteam ridica. Am simţit migrene, usturime a pielii, am făcut febră şi m-am văitat ca o… .

La prima doză nu am avut nimic. Sunt foarte bine, a durat mai puţin de 24 de ore nebunia, dar mi s-a recomandat să stau acasă”, a dezvăluit Lora.