Liam Neeson, pus la zid după o declaraţie controversată: „Am vrut să ucid orice nenorocit negru“. Cum se apără actorul

Într-un interviu oferit publicaţiei The Independent , Liam Neeson a povestit că, după ce a aflat că o prietenă de-ale lui a fost violată de un bărbat de culoare, a mers o săptămână pe străzi pentru că şi-ar fi dorit să ucidă „orice nenorocit negru“, crezând că astfel îi va face dreptate femeii, potrivit News

„M-am plimbat cu o rangă în mână prin zone cu cluburi, populate de persoane de culoare, sperând să fiu abordat sau provocat de cineva - îmi este şi ruşine să spun acest lucru. Am făcut asta timp de o săptămână, cred, sperând ca orice «nenorocit negru» să iasă dintr-un pub şi să se ia de mine. Astfel să îl pot ucide“, a mărturisit Neeson. El a folosit ghilimele imaginare când a spus cuvintele „black bastard/ nenorocit negru“.

Promovând filmul „Cold Pursuit“ (2019), o poveste despre răzbunare, Neeson a mărturisit reporterului că a aflat despre viol când a revenit acasă din străinătate. Nu a precizat cine a fost victima, însă a explicat: „Este ceva instinctiv - să ferească Dumnezeu să ai pe cineva în familie traumatizat în urma unei infracţiuni“.

„Ea a gestionat situaţia în cel mai extraordinar mod. Am întrebat dacă ştie cine a fost. Nu ştia. Ce culoare avea? A spus că este o persoană de culoare“, a mai afirmat actorul.

Neeson a continuat spunând că a învăţat o lecţie din reacţia lui faţă de acel viol. El spune că s-a maturizat mult în perioada tulbure prin care a trecut ţara sa natală, Irlanda de Nord, şi că a înţeles că instinctul pentru răzbunare duce la mai multă vărsare de sânge.

După aceste declaraţii, Liam Neeson a fost ţinta criticilor fanilor în mediul online, utilizatorii reţelelor sociale blamându-l şi considerându-l rasist, cu toate că actorul s-a declarat ruşinat de gândurile pe care le-a avut.

„Liam Neeson, gata să ia viaţa oricărui bărbat de culoare doar pentru că o persoană ar fi făcut asta, ne arată cât de insignifiante sunt pentru unii vieţile persoanelor de culoare. Chiar şi venită din partea lui, povestea ne demonstrează un nivel al privilegiului şi al înţelegerii care ne spune că nu vor exista consecinţe“, a comentat un internaut.

„Dar reacţia mea imediată ar fi fost să întreb dacă ştie cine a fost? Nu. Ce culoare avea? Ea a spus că era un bărbat de culoare. Nu ce vârstă avea, ce înălţime avea? Tu doar ai întrebat ce culoare avea pielea lui? Nu-mi pasă cât îţi pare de rău, Liam Neeson. Asta este dezgustător“, îi transmite o femeie pe Twitter.

Ulterior, invitat la ABC’s Good Morning America, Neeson s-a apărat în faţa fanilor şi a mărturisit că este conştient de suferinţa provocată persoanelor de culoare prin afirmaţia sa. „Nu sunt rasist, aş fi reacţionat la fel indiferent dacă era vorba de un american, irlandez sau britanic. A fost un instinct primar. Incidentul m-a şocat şi m-a rănit. S-a întâmplat cu mai bine de 40 de ani în urmă, mi-am dat seama că am gândit total greşit şi am cerut ajutor. Am mers la un preot şi m-am confesat“, a mai spus el, potrivit BBC