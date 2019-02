Lady Gaga, prima reacţie după zvonurile că ar avea o idilă cu Bradley Cooper. Ce spune vedeta despre momentul de la gala Oscar VIDEO

Premiată de Academia Americană de Film la categoria „cel mai bun cântec”, pentru „Shallow”, Lady Gaga (32 de ani) a fost, alături de Cooper 944 de ani), protagonista unui moment considerat romantic şi devenit viral.

Reprezentaţia lor de pe scena galei Oscar a iscat zvonuri privind chimia dintre ei.

Kimmel a remarcat: „Urmăream de acasă şi ne întrebam ce se întâmplă între aceştia doi. Şi momentul a creat o mare controversă pentru că ai o asemenea conexiune cu Bradley care, instantaneu, şi cred că e un compliment, a făcut oamenii să spună «trebuie să fie îndrăgostiţi»”.

Lady Gaga a răspuns: „În primul rând, social media este toaleta internetului şi ce a făcut din pop culture este abisal. Oamenii au văzut dragoste, şi ce crezi, asta am vrut să vedeţi. Este un cântec de dragoste, filmul este o poveste de dragoste”.

Lady Gaga şi Bradley Cooper

Cântăreaţa a adăugat că i-a încredinţat lui Cooper regia momentului de la gala Oscar. „Din perspectiva reprezentaţiei, era atât de important pentru noi să fim conectaţi tot timpul. Ce vreau să spun este că mi-am ţinut braţul în jurul lui Tony Bennett timp de trei ani, în turnee. Când cânţi melodii de dragoste asta vrei ca oamenii să simtă“.

„Ai o relaţie cu Tony Bennett, fii sinceră?”, a glumit Kimmel. „Nu, sunt un artist şi cred că am făcut treabă bună. Nu simt că am câştigat eu, simt că noi am câştigat”, a răspuns ea.

Lady Gaga, criticată de Mel B

Momentul intim de la gala premiilor Oscar 2019 a atras atât atenţia fanilor, cât şi a fostei compenente Spice Girls. Cântăreaţa Mel B a pus la îndoială profesionalismul colegei sale, Lady Gaga, şi al actorului Bradley Cooper, criticând modul în care s-au comportat pe scenă, atunci când au interpretat piesa „Shallow“ din filmul „A Star is Born“. „M-am simţit atât de incomod pentru iubita lui Bradley. Oh, Doamne“, a declarat Mel B, potrivit Fox News . „Aş vrea să cred că a fost parte dintr-un spectacol, pentru că există un cod al femeilor şi sper că nu… Chiar sper că este ceva strict profesional“, a mai spus ea. Şi fanii spun că între cele două staruri există o anumită atracţie ce depăşeşte limitele marelui ecran. Sute de comentarii au împânzit reţelele sociale, fanii convinşi mai mult decât oricând că între Gaga şi Cooper este mai mult decât o prietenie apropiată şi considerând că momentul a fost „prea intim“.

Zvonurile au fost alimentate şi de faptul că iubita actorului, fostul top-model Victoria’s Secret Irina Shayk, a şters-o de pe reţelele sociale pe Lady Gaga cu doar câteva ore înainte de gala Oscar 2019.

Totuşi, prietenii apropiaţi ai modelului au dezvăluit că aceasta nu este geloasă, ci doar s-a săturat de toate speculaţiile oamenilor şi ale presei. În plus, ea susţine că nu s-a simţit deranjată de ceea ce a văzut la Oscar 2019 şi că este conştientă că cei doi joacă nişte roluri.

O variantă extinsă a filmului „A Star is Born”, regizat de Bradley Cooper, va fi relansat vineri în cinematografele nord-americane într-o variantă extinsă cu 12 minute.

Bradley Cooper a fost însoţit la gala Oscar 2019 de mama lui, Gloria Campano, şi de partenera lui, Irina Shayk FOTO Guliver/Getty Images

