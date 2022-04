Kim Kardashian, în topul bogaţilor lumii. Pe ce loc a ajuns voluptoasa brunetă

Kim nu este artistă, însă s-a impus de tânără în lumea showbiz-ului. Celebrul reality-show ”Keep up with the Kardashians” le-a propulsat pe ea şi pe surorile sale în lumea vedetelor.

Show-ul a reînceput în SUA, după câţiva ani de pauză, iar Kim îşi numără binecuvântările şi zerourile din conturi, în timp ce brandul pe care l-a înfiinţat pare că prinde aripi. Potrivit cifrelor din topul celor mai bogaţi oameni din lume, Kim Kardashian se situează pe un onorabil loc 1.645. Iată ce avere are voluptoasa brunetă.

